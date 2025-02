38-latek spadł z wysokości trzech pięter. Wypadek na budowie Muzeum Getta Warszawskiego Adam Abramiuk 17.02.2025 16:11 38-letni mężczyzna spadł z drabiny z wysokości trzech pięter do wykopu na budowie Muzeum Getta Warszawskiego przy ulicy Siennej. Poszkodowany doznał urazu kręgosłupa na odcinku piersiowym. — Pacjent został umieszczony w materacu próżniowym — przekazał rzecznik warszawskiego pogotowia Meditrans Piotr Owczarski. Okoliczności wypadku ustalają na miejscu służby.

Mężczyzna spadł z wysokości trzy piętra w dół (autor: GOV/zdjęcie ilustracyjne)

Na budowie Muzeum Getta Warszawskiego przy ulicy Siennej doszło do wypadku. 38-letni mężczyzna spadł z drabiny do wykopu na poziom -3.

Rzecznik warszawskiego pogotowia Meditrans Piotr Owczarski poinformował, że mężczyznę udało się wydostać i przetransportować do szpitala.

— Pacjent został umieszczony w materacu próżniowym. Oczekiwaliśmy na przyjazd strażaków z grupy wysokościowej, ponieważ ten pacjent musiał być przetransportowany na powierzchnię w pozycji leżącej — przekazał Owczarski.

Ratownicy musieli użyć materaca próżniowego.

— To jest taki materac, który służy do unieruchomienia poszkodowanego pacjenta w odpowiedniej pozycji. Czyli chodziło o to, żeby go tam umieścić w tym materacu, unieruchomić go. W momencie, kiedy dochodzi do upadku w wysokości, wtedy jest podejrzenie, że może dojść do uszkodzenia kręgów szyjnych — wyjaśnił Owczarski.

Mężczyzna doznał urazu kręgosłupa na odcinku piersiowym. Jego stan jest dobry.

Okoliczności wypadku ustalają na miejscu służby.

40-letni mężczyzna spadł z drabiny i runął do wykopu trzy piętra niżej na budowie przy ulicy Siennej. Ratownicy medyczni przeprowadzili z poszkodowanym medyczne czynności ratunkowe. Pacjent jest już w materacu próżniowym. W drodze strażacy z grupy wysokościowej. pic.twitter.com/ZWsFFQ39wq — WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie (@PogRatunkoweWaw) February 17, 2025

