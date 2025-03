Warszawa wciąż bez strategii na budowę schronów. „Rzeczywiście jest sporo do wykonania” Przemysław Paczkowski 12.03.2025 21:37 Mamy istotny deficyt, jeśli chodzi o miejsca ochrony, a w szczególności, jeśli chodzi o schrony. I tu rzeczywiście jest sporo do wykonania — mówi wiceprzewodniczący Rady Warszawy z klubu Koalicji Obywatelskiej Sławomir Potapowicz. Jak przyznają stołeczni radni, ten temat będzie bardzo ważny w nadchodzących miesiącach. Do końca marca Minister Spraw Wewnętrznych ma wydać rozporządzenie nakazujące budowę miejsc schronienia w budynkach użyteczności publicznej.

Co ze schronami w Warszawie? (autor: pixabay/zdjęcie ilustracyjne)

Po ponad trzech latach od wybuchu wojny w Ukrainie Warszawa wciąż nie przygotowała strategii na budowę schronów. Jak przyznają stołeczni radni, ten temat będzie bardzo ważny w nadchodzących miesiącach.

Do końca marca Minister Spraw Wewnętrznych ma wydać rozporządzenie nakazujące budowę miejsc schronienia w budynkach użyteczności publicznej. Wiceprzewodniczący Rady Warszawy z klubu Koalicji Obywatelskiej Sławomir Potapowicz przyznaje, że w tej kwestii jest wiele pracy do wykonania.

— Bo mamy istotny deficyt, jeśli chodzi o miejsca ochrony, a w szczególności, jeśli chodzi o schrony. I tu rzeczywiście jest sporo do wykonania — mówi Potapowicz.

Radny Prawa i Sprawiedliwości i członek komisji bezpieczeństwa Filip Frąckowiak zapowiada, że o ten temat będzie dopytywać prezydenta Warszawy na najbliższej sesji.

— To nie jest nasz atak na to, jak prowadzone są w tej chwili te prace. Chcemy o tym rozmawiać, żeby wesprzeć miasto stołeczne Warszawa tych działania, bo one są po prostu potrzebne — wyjaśnia Frąckowiak.

Agata Diduszko-Zyglewska z klubu Lewica-Miasto Jest Nasze przypomina, że miasto przeprowadziło kwerendę miejsc schronienia i na tym się skończyło.



— Nam nikt nie przedstawił planów, które by te sytuacje istotnie zmieniły. Niestety w kontekście sytuacji międzynarodowej tego rodzaju potrzeby stają się dla mieszkańców coraz bardziej istotne i alarmujące. Więc rzeczywiście oczekujemy tutaj dalszych kroków i będziemy też o to dopytywać — dodaje Diduszko-Zyglewska.

1 stycznia weszła w życie ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej. Umożliwia ona powstanie systemu ochrony ludności, który w razie wojny będzie mógł się przekształcić w obronę cywilną.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informowało, że 30 mln zł z KPO ma zostać przeniesione na Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. Ma on służyć samorządom m.in. na budowę schronów.

