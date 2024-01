Protest Wolnych Polaków przeszedł ulicami Warszawy. „Dziękujemy, że dotrwaliście” RDC 11.01.2024 20:09 O godzinie szesnastej przed Sejmem rozpoczęła się manifestacja zorganizowana przez Prawo i Sprawiedliwość pod hasłem „Protest Wolnych Polaków”. Uczestnicy demonstracji wyrazili swoje niezadowolenie wobec działań władzy w Polsce. Po dwóch godzinach od rozpoczęcia manifestacji jej uczestnicy przeszli przed Kancelarię Prezesa Rady Ministrów przy Alejach Ujazdowskich. W Warszawie wciąż występują utrudnienia komunikacyjne.

Protest Wolnych Polaków w Warszawie (autor: PAP/Radek Pietruszka)

Manifestacja Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem „Protest Wolnych Polaków” w Warszawie rozpoczęła się o szesnastej przed Sejmem. Protest miał się przenieść przed byłą siedzibę programów informacyjnych TVP i TVP Info przy placu Powstańców Warszawy, jednak organizatorzy zmienili trasę przemarszu. Protestujący przeszli przed Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze zakończyła się manifestacja. Lider PiS dziękował uczestnikom za obecność.

— Dziękuję i proszę byście pamiętali, że ta walka nie będzie łatwa i że będzie trzeba jeszcze nie raz tutaj być, a może gdzie indziej, w innych miejscach Polski; że trzeba się będzie zmobilizować na te najbliższe wybory samorządowe i wybory europejskie; że będziemy musieli wybrać naszego prezydenta — mówił Kaczyński.

Szef PiS dodał, że idąc kolejnymi zwycięstwami „będziemy mogli w końcu odnieść to ostateczne, i czas, który został nazwany już na początku lat 90-tych postkomunizmem, ostatecznie będzie za nami, za Polską”.

— Nam udało się to na osiem lat, ale mam nadzieję, że w ciągu następnych lat uda nam się to już na zawsze i ostatecznie — podkreślił Kaczyński.

Sympatycy PiS w odpowiedzi na słowa Kaczyńskiego zaczęli skandować: „Dziękujemy”.

— To my państwu dziękujemy za obecność, że dotrwaliście. Ale przed nami długi marsz, który doprowadzi nas do tego, że W Polsce wreszcie zapanuje jasność — odpowiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Były premier Mateusz Morawiecki również podziękował uczestnikom manifestacji. Powiedział, że „tylko poprzez wspólne działanie mogą przeciwstawić się nowej władzy”.

— Razem jesteśmy silni — dodał Mateusz Morawiecki.

Ile osób wzięło udział w manifestacji?

Rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth przekazała, że według szacunków miasta na zgromadzeniu przed Sejmem jest 35 tys. osób.

— Przyjechało 405 autokarów — dodała.

Rafał Bochenek stwierdził, że w czwartkowej manifestacji wzięło udział prawie 300 tys. osób. i odniósł się do szacunków stołecznego ratusza.

— Trzaskowski doliczył się raptem 35 tysięcy, myślę, że przestał liczyć — powiedział.

„W obronie wolności słowa, mediów i demokracji”

W ubiegłym tygodniu prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział na konferencji prasowej, że manifestacja odbędzie się „w obronie wolności słowa, mediów i demokracji”. Zdaniem Kaczyńskiego ”z demokracją mamy dzisiaj prawdziwy problem”.

Według byłego premiera Mateusza Morawieckiego „nasza wolność, zasobność portfeli zwykłych Polaków, stabilność gospodarki i bezpieczeństwo są poważnie zagrożone”. „Co możemy zrobić, by się przed tym bronić? To, co zawsze robili Polacy w obliczu zagrożenia. Zjednoczyć się, pokazać solidarność, a ekipie spod znaku ośmiu gwiazdek już teraz pokazać czerwoną kartkę” - mówił ubiegłym tygodniu w nagraniu zamieszczonym na platformie X.

Według Morawieckiego nie wolno pozwolić, by „łamanie demokratycznych reguł stało się nową normą”. „Musimy stanąć ramię w ramię i bronić wartości, które są fundamentem Polski” - podkreślił.

„Wzywamy wszystkich Polaków, którym bliskie są ideały wolności, by wzięli udział w proteście. Wolni Polacy zaprotestują pod Sejmem przeciwko dyktatowi siły i łamaniu prawa przez rząd Tuska i sejmową koalicję” - apelował z kolei rzecznik PiS Rafał Bochenek, zapowiadając manifestację.

Utrudnienia na warszawskich ulicach

Wyłączone z ruchu są ulice: Matejki, Wiejska, Piękna i Górnośląska od Ronda Sedlaczka oraz Al. Ujazdowskie od pl. Na Rozdrożu do pl. Trzech Krzyży i Nowy Świat od Ronda de Gaulle'a do pl. Trzech Krzyży - poinformowała stołeczna policja.

W związku z tym, jak poinformował Zarząd Transportu Miejskiego, linie 107, 108, 116, 118, 127, 131, 159, 166, 167, 168 , 171, 180, 222, 503, 517 i E-2 skierowane zostały na trasy objazdowe.

Linie 108, 118, 131, 166, 167 i 168, E-2 w obu kierunkach od skrzyżowania Spacerowa/Belwederska ulicami Spacerowa, Marszałkowska do ronda Dmowskiego i dalej swoimi trasami. Linie 116, 180, 222 i 503 w obu kierunkach: od skrzyżowania Spacerowa/Belwederska ulicami Spacerowa, Marszałkowska, Al. Jerozolimskie do ronda de Gaulle’a i dalej swoimi trasami.

Linia 107 w kierunku EC Siekierki od skrzyżowania Krucza/Piękna: Piękna, pl. Konstytucji, Waryńskiego, Trasa Łazienkowska, Solec, Czerniakowska i dalej swoimi trasami. Z kolei w kierunku Esperanto od skrzyżowania Czerniakowska/Łazienkowska/Solec: Solec, Trasa Łazienkowska, Waryńskiego, pl. Konstytucji, Piękna, Krucza i dalej swoimi trasami.

Linia 159 w kierunku Małe Siekierki/EC Siekierki od pl. Konstytucji: pl. Konstytucji, Waryńskiego, Trasa Łazienkowska, Solec, Czerniakowska i dalej swoimi trasami. A w kierunku CH Blue City od skrzyżowania Czerniakowska/Łazienkowska/Solec: Solec, Trasa Łazienkowska, Waryńskiego, pl. Konstytucji, Koszykowa i dalej swoimi trasami.

Linie 127 w kierunku Browarna od ronda de Gaulle’a: Al. Jerozolimskie, Wioślarska, Ludna, Solec i dalej swoją trasą aw kierunku Nowe Włochy od skrzyżowania Ludna/ Rozbrat/ Książęca/ Kruczkowskiego: Rozbrat, Górnośląska, Solec, Trasa Łazienkowska, Waryńskiego, Marszałkowska, rondo Dmowskiego i dalej swoją trasą.

Linie 171, 517 w kierunku Torwar od ronda Dmowskiego: Marszałkowska, pl. Konstytucji, Waryńskiego, Trasa Łazienkowska, Solec, Łazienkowska i dalej swoimi trasami w kierunku Chomiczówka, Ursus-Niedźwiadek Torwar, Łazienkowska, Solec, Trasa Łazienkowska, Waryńskiego, pl. Konstytucji, Marszałkowska, rondo Dmowskiego i dalej swoją trasą.

Utrudnienia w ruchu w al. Ujazdowskich i na pobliskich ulicach wymagają od kierowców korekty wybranej trasy.



Na zdjęciach posterunek kierowania ruchem na skrzyżowaniu ulic Pięknej i Mokotowskiej.



Policjanci informują kierowców o zalecanych objazdach. pic.twitter.com/pgAz85loGy — Policja Warszawa (@Policja_KSP) January 11, 2024

