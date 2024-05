Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego. Wiemy, kiedy ruszą pierwsze prace RDC 15.05.2024 09:33 Wstępne prace na budowie nowej linii tramwajowej łączącej Ochotę z Dworcem Zachodnim rozpoczną się latem - poinformował prezes Tramwajów Warszawskich Wojciech Bartelski. Na początku będzie to przebudowa ciepłociągu w ciągu ulicy Bitwy Warszawskiej 1920. Prawdziwe utrudnienia w ruchu rozpoczną się w przyszłym roku.

Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego. Wiemy, kiedy ruszą pierwsze prace (autor: UM Warszawa)

Prezes Tramwajów Warszawskich Wojciech Bartelski poinformował, że wstępne prace na budowie nowej linii tramwajowej łączącej Ochotę z Dworcem Zachodnim rozpoczną się latem. Prezes Bartelski zaznaczył, że na początku będzie to przebudowa ciepłociągu (ul. Bitwy Warszawskiej 1920). - Zrobimy to częściowo w tym, a częściowo w przyszłym roku - podał.

Jeśli chodzi o ulicę Grójecką, czy Aleje Jerozolimskie, to utrudnienia w ruchu rozpoczną się w przyszłym roku. - Zgodnie z kontraktem wykonawca zobowiązany jest utrzymać ciągłość ruchu ulicy Bitwy Warszawskiej - zapewne po jednym pasie - i utrzymać układ 2x3 w Alejach Jerozolimskich - dodał. Zastrzegł, że nie może dać gwarancji, że będą to pasy o takich samych szerokościach jak obecnie.

Którędy będzie przebiegać nowa trasa?

Nowa trasa tramwajowa zaczynać się będzie na dworcu Warszawa Zachodnia. Podziemny przystanek tramwajowy znajdzie się obok wejścia na dworzec i będzie połączony przejściem podziemnym. Stąd tramwaj pojedzie tunelem o długości około 500 metrów – pod parkiem Pięciu Sióstr.

Wyjazd z tunelu znajdować się będzie między jezdniami ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. (między Zespołem Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 a hotelem Ibis). Przy Szczęśliwickiej będzie pierwszy przystanek naziemny. Następnie trasa pobiegnie między jezdniami ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. aż do ulicy Grójeckiej, gdzie znajdzie się węzeł rozjazdowy, pozwalający tramwajom skręcać w kierunku Centrum, Okęcia lub pojechać do pętli Banacha. To będzie kolejny przystanek, tu zostaną zbudowane od nowa cztery perony.

Podziemny przystanek tramwajowy – z dwoma peronami – będzie podobny do stacji metra. Różnicą będzie wysokość peronów, bo podłoga w tramwajach jest znacznie niższa niż w wagonach metra.

Perony tramwajowe będą bardzo blisko peronów kolejki WKD i znajdą się na poziomie -2. Wybudowane zostaną ruchome schody i windy, a pasażerowie nie będą musieli wychodzić na zewnątrz, żeby przesiąść się z tramwaju do pociągu.

Docelowo do stacji kolejowej dojadą tramwaje z Wilanowa oraz Woli i Bemowa. Na początku, po zbudowaniu trasy wzdłuż ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku, do stacji dojadą tramwaje jadące po Grójeckiej. Dalej dojadą nowo wybudowanymi torami do podziemnego przystanku, gdzie będzie koniec trasy. W tym miejscu zostaną zbudowane rozjazdy do zmiany kierunku jazdy tramwajów, co będzie się wiązało z wykorzystywaniem na tej trasie tramwajów dwukierunkowych. Będą to jazzy albo nowe hyundaie.

