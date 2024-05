Liczba rannych w Charkowie po rosyjskim ostrzale wzrosła do 17

Wtorek 14 maja to 809. dzień wojny w Ukrainie. Liczba osób rannych w wyniku ataków rosyjskich sił zbrojnych na Charków we wtorek po południu wzrosła do 17; są wśród nich dzieci – poinformował szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow. Rosyjskie wojsko zastrzeliło z bliskiej odległości mieszkańca miejscowości Wowczańsk – przekazała z kolei prokuratura.