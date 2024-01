Nowe windy przy metrze Pole Mokotowskie. „To duże udogodnienie dla pasażerów” Mikołaj Cichocki 04.01.2024 10:04 Oficjalnie przy metrze Pole Mokotowskie w Warszawie otwarto trzy nowe windy przy wejściach na stację. Dodatkowe dźwigi ułatwią dostanie się na antresolę i peron podziemnej kolejki m.in. osobom z niepełnosprawnościami, seniorom i podróżującym z dziećmi w wózkach. — To duże udogodnienie dla pasażerów — mówi wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.

3 Nowe windy na stacji metra Pole Mokotowskie (autor: R.Motyl/UM)

Pasażerowie komunikacji miejskiej doczekali się kolejnego udogodnienia w stolicy — przy wejściach na stację Metro Pole Mokotowskie powstały trzy nowe winy. Dwie z nich służą do zjazdu z poziomu terenu, po obu stronach al. Niepodległości na antresolę. Trzecia łączy antresolę z peronami.

Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski podkreśla, że to duże udogodnienie dla pasażerów.

— Tak jak państwo wiecie, realizujemy szereg inwestycji, które poprawiają również infrastrukturę metra, jeśli chodzi o jej dostępność dla osób o ograniczonej mobilności. Należała do nich inwestycja, która była warta 10 milionów złotych, polegająca na budowie trzech wind na stacji Pole Mokotowskie, dwóch wind wyjazdowych w stronę ulicy Niepodległości i jednej widny z antresoli w stronę peronu stacji Pole Mokotowskie — oznajmia Olszewski.

W planach są kolejne modernizacje. Między innymi wymiana wiat przy wejściu na stację metro Centrum.

Widny na stacji Metro Pole Mokotowskie

Winda po wschodniej stronie al. Niepodległości (przy budynkach Szkoły Głównej Handlowej) znajduje się między dwoma zejściami do metra. Można nią dostać się bezpośrednio do korytarza antresoli stacji. Winda po drugiej stronie ulicy (czyli po zachodniej stronie al. Niepodległości) nie mogła być umiejscowiona w podobny sposób, ponieważ pomiędzy dwoma zejściami do stacji jest wlot ulicy G. Bruna. Dlatego została wybudowana przy północnym zejściu (bliższym ulicy Stefana Batorego), a do korytarza antresoli prowadzi – zbudowany za ścianą schodów – dodatkowy korytarz.

— Trzecia winda znajduje się za linią bramek wejściowych. Zwiezie ona pasażerów na peron ze specjalnie zbudowanej platformy nad schodami peronowymi. Z antresoli stacji prowadzi do niej korytarz wzdłuż schodów — wyjaśnia Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego m.st. Warszawy.

W ramach inwestycji, na głowicy północnej stacji, zamontowane zostało nowe oznakowanie dotykowe w postaci żłobionych płyt prowadzących i płyt z guzkami z kamienia naturalnego. Są tu również zaktualizowane (uwzględniające nowe windy) mapy tyflograficzne, czyli drukowane w sposób wypukły i z opisami w formie pisma punktowego Braille’a.

Metro dostępne dla wszystkich

Stacja Pole Mokotowskie powstała niemal 30 lat temu, razem z pierwszym oddanym do użytku odcinkiem linii metra M1. Obowiązywały wówczas inne standardy budowy takich obiektów i windy – ułatwiające dostanie się na stację osobom z niepełnosprawnościami, seniorom i podróżującym z dziećmi w wózkach – zbudowano tylko po jej południowej stronie. Podobnie było na innych stacjach najstarszego odcinka podziemnej kolei.

Stołeczny Zarząd Transportu Miejskiego systematycznie modernizuje stacje – budując nowe windy. Powstały już one na: Imielinie (dwie), Stokłosach (dwie), Ursynowie (dwie), Racławickiej (jedna) i Służewie (jedna).

Umowę na budowę wind przy Polu Mokotowskim podpisano w październiku 2022 roku. W czasie prac metro kursowało bez zmian. Inwestycja kosztowała ok. 10 mln zł.

Źródło: RDC Autor: Mikołaj Cichocki/DJ