Warszawa będzie miała prawdziwe lapidarium? Wystawa z kamieni powstaje w Parku „Burza” Adam Abramiuk 30.05.2023 22:48 Na warszawskim Mokotowie powstaje nowe lapidarium, które będzie częścią parku Akcji „Burza” i kopca Powstania Warszawskiego. Inwestycja ma zostać ukończona w wakacje. Elementy cegieł, kafli, oraz pozostałości nadproży i kominów zostaną częściowo wyeksponowane wzdłuż ścieżki oraz w specjalnych klatkach.

Powstaje wystawa z kamieni w Parku Burza (autor: Wizualizacja/ zzw.waw.pl)

Powstaje nowe i estetyczne lapidarium na Mokotowie. Będzie stanowiło część parku Akcji „Burza” i kopca Powstania Warszawskiego.

Jak zapowiada dyrektor Zarządu Zieleni Monika Gołębiewska-Kozakiewicz, kopiec zbudowany jest z ruin Warszawy i zgodnie z zaleceniami konserwatora, muszą one tam pozostać.

— Nie mamy tam do czynienia z płytami żelbetowymi tylko z elementami cegieł, kafli, pozostałościami nadproży czy kominów. One są częściowo eksponowane wzdłuż ścieżki i w dolnej części w specjalnych klatkach z informacjami co to jest i skąd to się wzięło — przekazuje Gołębiewska-Kozakiewicz.

Inwestycja miała być gotowa do końca 2022 roku, jednak terminu nie udało się dotrzymać. Najprawdopodobniej park zostanie otwarty jeszcze w wakacje.

— Wykonawca w tej chwili kończy kładkę w koronach drzew. Pozostały jeszcze ostatnie prace pielęgnacyjne i prace związane w usuwaniem wandalizmu, który niestety tam się również przydarzył. Zakończenie prac planowane jest do końca czerwca — dodaje Gołębiewska-Kozakiewicz.

Koszt inwestycji to ponad 24 mln zł.

