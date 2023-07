Likwidują przystanki na Żeraniu. Aktywiści: trzeba będzie je przywracać Adam Abramiuk 24.07.2023 09:54 Będą zmiany na ulicy Jagiellońskiej w Warszawie. Przystanki tramwajowe PIMOT i Batalionu Platerówek zostaną zlikwidowane. W zamian powstanie nowy na wysokości ulicy Rozwojowej. — Połączenie przystanków ma na celu dostosowanie ich do lokalizacji powstającej zabudowy mieszkaniowo-usługowej — wyjaśnia rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Tramwajarze chcą zmienić infrastrukturę na ulicy Jagiellońskiej (autor: Kubar906/warszawa.fandom.com)

Dwa przystanki tramwajowe przy Fabryce Samochodów Osobowych zamienią się w jeden. Tramwajarze chcą zmienić infrastrukturę na ulicy Jagiellońskiej.

Chodzi o połączenie przystanku PIMOT i Batalionu Platerówek. Nowy miałby powstać na wysokości ul. Rozwojowej. Według tramwajarzy, za sprawą planowanej zmiany, przejazd tramwajów skróciłby się w tym miejscu o około minutę.

Jak tłumaczy rzecznik spółki Tramwaje Warszawskie Maciej Dutkiewicz, chodzi o dostosowanie linii do toczących się w okolicy zmian.

— Umiejscowienie przystanków było dostosowane do zabudowy przemysłowej. To był przełom lat 40. i 50. Tam, gdzie były poszczególne wydziały fabryki, tam były przystanki, ale zabudowa przemysłowa przekształca się w mieszkaniową. Połączenie przystanków ma na celu dostosowanie ich do lokalizacji powstającej zabudowy mieszkaniowo-usługowej — wyjaśnia Dutkiewicz.

Aktywiści zabierają głos

Zdaniem lokalnych aktywistów, łączenie dwóch przystanków w jeden, to działanie odwrotne od zamierzonego.

— Okolica się rozbudowuje. Powstają osiedla przy Koźmińskim, przy kładce, po drugiej stronie będzie za chwilę powstawało osiedle. Miasto nie ma planu zagospodarowania tej okolicy. Obawiam się, że za parę lat, okaże się, że jeżeli te przystanki w tej chwili zostaną zlikwidowane, to będzie trzeba je przywracać i znowu będą wydawane pieniądze — mówi Karolina Krajewska ze stowarzyszenia Porozumienie Dla Pragi.

Tramwajarze ogłosili przetarg na stworzenie projektu dla przebudowy linii. Na oferty czekają do 25 lipca.

Sama przebudowa jest planowana na 2026 rok.

