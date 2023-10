Budowa tramwaju do Warszawy Zachodniej. Wybrano wykonawcę prac dla ostatniego odcinka

Tramwaje Warszawskie wybrały wykonawcę prac dla odcinka od dworca do węzła z ul. Grójecką. To ostatni półtorakilometrowy odcinek nowej linii łączącej ulicę Kasprzaka z budowaną trasą do Wilanowa. — Podziemny przystanek tramwajowy będzie podobny do stacji metra. Różnicą będzie wysokość peronów, bo podłoga w tramwajach jest niżej niż w metrze — mówi rzecznik Tramwajów Warszawskich.