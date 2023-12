Co powstanie na terenie zabytkowego Fortu Szczęśliwice w Warszawie? [SPRAWDŹ]

Radio dla Ciebie dowiedziało się, co powstanie na terenie zabytkowego Fortu Szczęśliwice w Warszawie — będzie to sala konferencyjna na 3000 osób i hotel na 1000 osób. Działkę za 15 milionów dolarów kupiła niedawno firma Arche, która znana jest z renowacji zabytków i dostosowywania ich do nowych funkcji. — Dla nas każdy taki element, który dotrwał do naszych czasów, jest świętością — mówi prezes zarządu Arche SA Władysław Grochowski.