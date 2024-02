Prawie cztery razy więcej dziur w stołecznych drogach. „Tak źle jeszcze nie było” Adrian Pieczka 09.02.2024 06:21 Tak źle w Warszawie jeszcze nie było — w ten sposób komentuje dziury w stołecznych drogach dyrektor Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg w Warszawie. Jest ich prawie cztery raz więcej niż w poprzednich latach. Tylko w styczniu odnotowano około 1400 interwencji przy łataniu dróg. Na tragiczny stan Traktu Lubelskiego skarżą się mieszkańcy Wawra. Z kolei nawierzchnię na ul. Białołęckiej mieszkańcy północnej części stolicy opisują jako katastrofę.

4 Tragiczny stan Traktu Lubelskiego w Wawrze (autor: RDC)

Stołeczne drogi wymagają łatania. Po mrozach w nawierzchniach pojawiło się dużo dziur. Zdaniem dyrektora Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg w Warszawie, tak źle jeszcze nie było. Wiktor Wojewódzki zaznacza, że jest prawie cztery raz więcej dziur niż w poprzednich latach.

— W poprzednich latach po prostu nie pamiętaliśmy takich zawirowań pogodowych jak teraz mamy. Nie mieliśmy częstych przejść przez punkt zamarzania, czyli temperaturę zero. Teraz to mamy. Woda zamarzając rozsadza nawierzchnię — tłumaczy Wojewódzki.

Tylko w styczniu było około 1400 interwencji przy łataniu dróg.

— W styczniu mieliśmy 1400 napraw. Patrolujemy drogi i naprawiamy na bieżąco te ubytki, które zagrażają bezpieczeństwu. W stosunku do poprzednich lat jest to wzrost trzykrotny lub czterokrotny — oznajmia Wojewódzki.

Dziury w jezdni i uszkodzony samochód — co robić?

Rzeczniczka Polskiej Izby Ubezpieczeń Agnieszka Durska doradza, co warto zrobić, gdy uszkodzimy sobie samochód poprzez wjechanie w dziurę.

— Zwracamy się do zarządcy drogi z takim roszczeniem, albo do ubezpieczyciela OC zarządcy drogi. Nie jest to proste. Oczywiście musimy wykazać, że ta konkretna dziura spowodowała zniszczenia w naszym aucie, więc warto mieć świadków, nagranie z kamery, zdjęcia. Trzeba się uzbroić w cierpliwość. Jest też drugi sposób, który wydaje się chyba prostszy i skuteczniejszy, czyli zwracamy się do swojego ubezpieczyciela autocasco — radzi Durska.

Dziury w warszawskich drogach możemy zgłaszać za pośrednictwem infolinii 19 115.

Chodniki w Wawrze do wymiany?

Tragiczny jest stan Traktu Lubelskiego w Wawrze. Mieszkańcy zwracają uwagę na stan chodników.

Na odcinku od ulicy Płowieckiej do Klimontowskiej chodniki po obu stronach jezdni są nierówne, z wieloma dziurami i wyrwami.

W dodatku, jak mówią mieszkańcy, po deszczach przejście jest często niemożliwe, bo tworzą się zastoiska.

Jak się dowiedzieliśmy w Zarządzie Dróg Miejskich, sytuacja prędko się tam nie poprawi.

Drogowcy nie planują w tym roku remontu chodnika na Trakcie Lubelskiego, a jako powód dziur, wskazują kierowców samochodów, którzy rozjeżdżają nawierzchnię.

Opłakany stan białołęckich dróg

Stan nawierzchni na ul. Białołęckiej w Warszawie jest w opłakanym stanie. Po ostatnich ulewach przechodzących nad stolicą, w dziurach na drodze zabrała się woda, która utrudnia funkcjonowanie kierowcom i mieszkańcom.

— Jest tu bardzo duży ruch — mówią okoliczni mieszkańcy.

Za pośrednictwem infolinii 19 115 miasto dostaje dziennie od 150 do 250 zgłoszeń dotyczących dziur w drogach.

