W Warszawie ruszył sezon na morsy RDC 06.11.2022 13:39 Warszawskie morsy oficjalnie rozpoczęły sezon zimowy. Ruszyła szósta już edycja szkółki morsowania w Dzielnicy Wisła. Kilkadziesiąt osób w strojach kąpielowych, butach, czapkach oraz często w śmiesznych przebraniach ruszyło w niedzielę na plażę.

Morsowanie (autor: Facebook/Dzielnica Wisła)

W tym roku organizatorzy zaplanowali spotkania przez siedem kolejnych niedziel. Z roku na rok zainteresowanie tematem morsowania jest coraz większe. Jedni doceniają prozdrowotny aspekt zimnych kąpieli, dla innych to wyzwanie wymagające przełamania własnych barier.

O czym należy pamiętać?

- Najważniejsze to pogoda ducha, otwartość na nowe doznania, entuzjazm i właściwy strój – mówi Magdalena Młochowska, dyrektorka koordynatorka ds. Zielonej Warszawy w stołecznym Ratuszu.

Mors powinien być zaopatrzony w ręcznik, strój kąpielowy, ciepłą odzież wierzchnią, torbę na mokre rzeczy, buty ochronne oraz czapkę, szalik i rękawiczki.

Zbiórka przy ul. Wybrzeże Helskie 1/5. Stamtąd morsy docierają na plażę Rusałka/ZOO, gdzie odbywa się wspólna rozgrzewka. Dopiero wtedy rozpoczyna się wejście do wody.

Pieczę nad uczestnikami miejskiego morsowania będzie sprawować Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Na lądzie będzie czuwać dodatkowo jednostka ratownictwa medycznego. Po zakończeniu kąpieli na uczestników wydarzenia będzie czekała gorąca zupa i herbata.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące morsowania, które warto znać jeszcze przed pierwszym wejściem do wody można znaleźć na facebookowym profilu Dzielnica Wisła.

Nagrody za sprzątanie albo przebranie

Każde morsowanie zostanie poprzedzone wspólnym sprzątaniem nadwiślańskich łęgów. Najaktywniejsi będą co tydzień wyróżniani.

Jak co roku dzielne i kreatywne wiślane morsy mogą liczyć na specjalne nagrody. Każde spotkanie cyklu będzie miało inny motyw przewodni. Co tydzień nagradzany będzie najbardziej wymyślny kostium kąpielowy. Dodatkowo, za każde aktywne uczestnictwo we wspólnym sprzątaniu i atrakcyjne przebranie będzie można otrzymać pieczątki, a osoby które zbiorą wszystkie, także dostaną nagrody od Dzielnicy Wisła.

Wydarzenie jest bezpłatne.

Czytaj też: Finał Turnieju Maszyn Wodnych na PGE Narodowym