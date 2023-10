Utrudnienia na Białołęce. Zamknięta ulica Kąty Grodziskie, autobusy pojadą objazdami RDC 18.10.2023 06:24 Duże utrudnienia w ruchu na Białołęce. Drogowcy rozpoczynają remont ulicy Kąty Grodziskie. Zamknięty będzie fragment od ronda na skrzyżowaniu z Berensona do ulicy Stogi. Autobusy linii: 120, 234 i 326 pojadą zmienionymi trasami, zmieni się też kierunek ruchu na ulicach Pszenicznej i Stogi - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Ulica Kąty Grodziskie w Warszawie (autor: SZRM Warszawa)

W środę, 18 października, zamknięty został fragment od ronda na skrzyżowaniu z Berensona do ulicy Stogi. Autobusy linii: 120, 234 i 326 pojadą zmienionymi trasami, zmieni się też kierunek ruchu na ulicach Pszenicznej i Stogi - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego. Utrudnienia zakończą się w pierwszej połowie 2025 roku.

Remont ulicy obejmie odcinek o długości około 1,7 kilometra. Droga będzie miała jedną jezdnię, a kierowcy pojadą tędy po jednym pasie w każdym kierunku. Ulica zyska obustronne chodniki i oświetlenie. Posadzone zostaną 84 drzewa (m.in. klony i jabłonie ozdobne) oraz 400 krzewów kaliny i tawuły.

Równolegle do prac drogowych prowadzonych przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, realizowana będzie inwestycja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Polega ona na budowie na ulicy Kąty Grodziskie kanalizacji ściekowej. To właśnie od tych robót w najbliższą środę rozpoczną się prace w terenie.

Zamknięta ulica - zmiany w ruchu

Od środy, 18 października, ulica będzie zamknięta – od ronda na skrzyżowaniu z ulicą Zdziarską do ronda przy ulicy Berensona. Na całym odcinku zostanie zachowany wyłącznie dojazd do posesji, a od Zdziarskiej do Stogi będą jeździły także autobusy.

Zamknięte dla ruchu indywidualnego będą także ulice Pszeniczna i Stogi. Staną się one jednokierunkowe i poprowadzone zostaną nimi objazdy dla autobusów komunikacji miejskiej. Mieszkańcy będą jednak mogli dojechać do posesji. Na Pszeniczną mieszkańcy dojadą od Ostródzkiej, kierując się w stronę ulicy Stogi. Z kolei na ulicę Stogi dotrą od Pszenicznej do Ostródzkiej. Połączenie z Kątami Grodziskimi straci ulicy Wyszkowska.

Utrudnienia będzie można ominąć, jadąc ulicami Berensona, Ostródzką i Zdziarską.

Zmiany na ulicach Pszenicznej i Stogi wynikają z potrzeby wytyczenia objazdu, którym będą kursowały autobusy komunikacji miejskiej. Stąd na tej ostatniej ulicy zostaną zdemontowane dodatkowo progi zwalniające.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Autobusy linii 120 w stronę Olesina będą kursowały objazdem ulicami Berensona, Olsztyńską, Ostródzką i Zdziarską. Na Dworzec Wschodni wrócą przez Berensona i Głębocką. Linia 234 do Olesina pojedzie ulicami Ostródzką, Astrową, Skarbka z Gór, Berensona, Olszytńską; by wrócić na Ostródzką, a następnie skręcić w Pszeniczną i nią pojechać do Kątów Grodziskich. Autobusy tej linii wrócą do stacji metra Bródno ulicami Stogi, Spichrzową i Ostródzką. Podobnie ulicami Pszeniczną i Stogi z Ostródzkiej do Kątów Grodziskich (w stronę Metra Marymont) będą kursowały autobusy linii 326. W drodze powrotnej (do metra Bródno) przejadą przez ulicę Stogi i Spichrzową.

Przebudowa ulicy Kąty Grodziskie zakończy się w pierwszej połowie 2025 roku i będzie kosztowała około 35,5 mln złotych.

