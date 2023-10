Utrudnienia i zamknięty wjazd na Saską Kępę z powodu meczu [SPRAWDŹ] RDC 15.10.2023 15:52 O godzinie 20:45 na Stadionie Narodowym reprezentacja Polski w piłce nożnej zmierzy się z Mołdawią. Od godziny 18:30 wyłączona z ruchu zostanie Saska Kępa. Ratusz zachęca, by na mecz wybrać się komunikacją miejską.

Mecz na PGE Narodowym. Jak dojechać? (autor: WTP)

W związku z meczem Polski z Mołdawią, który rozpocznie się na PGE Narodowym w Warszawie o godz. 20:45, ratusz zachęca do korzystania z komunikacji miejskiej w tych okolicach.

"W drodze na stadion Narodowy najlepiej wybrać metro, które kursuje co kilka minut. Nieopodal stadionu zatrzymują się także pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich. Sprawny dojazd zapewnią również tramwaje kursujące mostem Poniatowskiego oraz autobusy" - poinformował stołeczny ratusz.

Saska Kępa wyłączona z ruchu

W godz. 18.30-20.45 wyłączony z ruchu indywidualnego będzie obszar Saskiej Kępy, za wyjątkiem pojazdów osób posiadających identyfikatory SK, pojazdów ZTM, taksówek oraz jednośladów. Autobusy będą tu kursowały podstawowymi trasami.

Od godz. 18.30 do końca meczu – w przypadku zamknięcia ulicy Sokolej od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego – autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni, a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i ulicą Zamoście.

W przypadku zamknięcia ulic: Zamoyskiego, Zamoście i Sokola, trasy objazdowe zostaną wprowadzone dla linii: 102, 125, 135, 146, 147 i 202. Autobusy linii 102, 125, 202 będą jeździły ulicami Targową i Kijowską do przystanku końcowego na pętli Dw. Wschodni, 135 Targową, a 146 i 147 al. Zieleniecką.

Po zakończeniu meczu, ok. godz. 22.30, z ronda Waszyngtona uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów linii 138 i 509 w kierunku Bokserskiej, Gocławia i Winnicy. Ponadto, dla kibiców uruchomione zostaną dodatkowe składy drugiej linii metra, które zabiorą pasażerów ze stacji Trocka i Dworzec Wileński w kierunku Bemowa.

Na skróconą trasę wyjadą dodatkowe tramwaje linii: 9 Gocławek - Ratuszowa-Zoo i 26 al. Zieleniecka - PKP Wola.

Ruch na Pradze po zakończeniu meczu

Po zakończeniu meczu, ok. godz. 22.30, w przypadku wyłączenia z ruchu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich pomiędzy rondem de Gaulle’a a rondem Waszyngtona (decyzję o tym podejmuje policja), na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje i autobusy.

Składy linii 7 pojadą przez most Śląsko-Dąbrowski. Tramwaje linii 9 i 24, po stronie Śródmieścia będą kończyły kursy na pl. Starynkiewicza, a na Pradze na pętli Ratuszowa-Zoo. Natomiast tramwaje linii 22 po stronie Śródmieścia dojadą na pl. Starynkiewicza, a na Pradze będą jeździły w pętli Wiatraczna – al. Zieleniecka – al. Waszyngtona – Wiatraczna.

Zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa Z-9 na trasie: Pl. Zawiszy, Al. Jerozolimskie, Nowy Świat, pl. Trzech Krzyży, Al. Ujazdowskie, Trasa Łazienkowska, Wał Miedzeszyński, Zwycięzców, Saska, al. Waszyngtona, Wiatraczna.

Autobusy linii: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24, N72 ominą zamknięty fragment tras mostem Łazienkowskim.

"Posiadacze biletów na mecz, zaproszeń oraz akredytacji wydanych przez UEFA są uprawnieni do nieodpłatnego przejazdu pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego (autobusy, tramwaje, metro, SKM) oraz pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej w granicach 1. strefy biletowej ZTM. Ponadto możliwe jest bezpłatne korzystanie z parkingów Parkuj i Jedź, od 15 października od godz. 6, do 16 października do godz. 1" - poinformował ZTM.

