Ukradł samochód, później napadł na stację paliw. Policja szuka sprawcy Joanna Tarkowska-Klinke 26.12.2024 12:41 Trwają poszukiwania mężczyzny, który w środę wieczorem ukradł samochód, a następnie napadł na stację paliw pod Warszawą - poinformowała Komenda Stołeczna Policji. Policjanci prowadzili pościg za mężczyzną aż do centrum Warszawy. Tam porzucił on pojazd i oddalił się „w nieznanym kierunku”.

Stołeczna policja poszukuje mężczyzny, który ukradł w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia samochód marki bmw na warszawskim Żoliborzu.

- On następnie przemieścił się na teren powiatu Warszawa Zachód, gdzie na jednej ze stacji benzynowych dokonał ponownie kradzieży. Policja prowadziła pościg za sprawcą aż do centrum Warszawy, gdzie porzucił on pojazd i oddalił się w nieznanym kierunku - relacjonuje Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.





W mediach pojawiły się informacje o oddaniu strzałów, jednak policja nie potwierdza tych doniesień.

