Trzy miliardy złotych dla Warszawy. J. Krajewski: powinniśmy być zadowoleni Cyryl Skiba 11.09.2023 10:56 Rada Ministrów przyjęła rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030. Stolica otrzyma trzy miliardy złotych. O rekordowym wsparciu mówił w „Poranku RDC” Jarosław Krajewski z Prawa i Sprawiedliwości. — Powinniśmy być dumni, powinniśmy być naprawdę zadowoleni i życzyć sobie, żeby tak układała się współpraca między rządem a samorządem warszawskim — podkreślał Krajewski.

Jarosław Krajewsk (autor: RDC)

Stolica otrzyma trzy miliardy złotych w ramach rządowego programu wsparcia miasta stołecznego Warszawy. Rada ministrów przyjęła uchwałę w tej sprawie. Poseł Jarosław Krajewski z Prawa i Sprawiedliwości, kandydujący także w październikowych wyborach podkreślał w „Poranku RDC”, że o podziale tych pieniędzy zdecydowali sami mieszkańcy na spotkaniach.

— Budowa trzeciej linii metr, budowa obwodnicy śródmiejskiej od ronda Wiatraczna do ronda Żaba, dokończenie trasy Świętokrzyskiej, odbudowa stadionu Skry, modernizacja Muzeum Powstania Warszawskiego czy zintegrowany system zarządzania ruchem, rozwój tego systemu, a do tego możemy jeszcze dodać kwestie mniejszych, lokalnych inwestycji, o których rozmawialiśmy z Warszawiakami — mówił Krajewski.

Rozmowy o tych pieniądzach z rządem odbywały się jeszcze w zeszłym roku a zapowiedź finansowania pojawiła się w styczniu.

— To jest konkret. To jest sprawa, o której tez w ubiegłym roku rozmawiałem z panem premierem Mateuszem Morawieckim, czyli co możemy zrobić dla Warszawy. Takiego programu trzech miliardów złotych dla Warszawy nie było jeszcze nigdy. Powinniśmy być dumni, powinniśmy być naprawdę zadowoleni i życzyć sobie, żeby tak układała się współpraca między rządem a samorządem warszawskim — podkreślał Krajewski.

Program wsparcia rozwoju Warszawy zaplanowano na lata 2023–2030.

