Trwa policyjna akcja „Znicz”. Wyjątkowo spokojny 1 listopada w stolicy RDC 01.11.2023 20:51 1 listopada w Warszawie był wyjątkowo spokojny. Zarówno na odcinkach tras szybkiego ruchu otaczających stolicę, jak i na ulicach Warszawy i okolic policja nie odnotowała wypadków ani zdarzeń z pieszymi. Z kolei dzień wcześniej na polskich drogach doszło do 75 wypadków. Jak przekazał RDC Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP, we wtorek zginęły cztery osoby.

Policja prowadzi na polskich drogach akcję "Znicz" (autor: Policja Łomxa/X)

Trwa policyjna akcja na drogach w związku z dniem Wszystkich Świętych. Od soboty kilka tysięcy policjantów wspieranych przez funkcjonariuszy innych służb pilnuje porządku na polskich trasach. Policjanci kontrolują stan techniczny samochodów oraz trzeźwość kierowców. Wzmożone patrole i kontrole potrwają do niedzieli.

Jacek Zieliński ze stołecznej policji ocenił, że 1 listopada w Warszawie był wyjątkowo spokojny.

— Do tej pory zarówno na odcinkach tras szybkiego ruchu otaczających Warszawę, jak i na ulicach stolicy i okolic nie było wypadków, nie było zdarzeń z pieszymi. Nie odnotowaliśmy żadnych ofiar ani poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych — powiedział.

— Przed nami wieczór, na pewno jeszcze wiele osób będzie wybierało się na cmentarze, żeby skorzystać z nastrojowej aury. Miejmy nadzieję, że będzie spokojnie, jak dotychczas — dodał.

Bezpieczeństwo na drogach

Michał Gaweł z Komendy Głównej Policji podkreślił, że w całym kraju zwiększono liczbę policyjnych patroli — nie tylko ruchu drogowego, ale także policjantów z pionu prewencji i kryminalnych. Jak mówił, w całej Polsce pracuje ponad 5,5 tys. policjantów ruchu drogowego — kierują ruchem drogowym, informują o objazdach, dbają o bezpieczeństwo.

Przekazał, że podsumowanie 1 listopada na drogach w całej Polsce będzie znane w czwartek rano.

Z kolei w przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych, na polskich drogach doszło do 75 wypadków. Jak przekazał Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP, cztery osoby zginęły. Dwóch kierowców i dwoje pieszych. Dodał, że w wypadkach rannych zostało 76 osób. Policjanci złapali też 199 nietrzeźwych kierowców.

#WszystkichŚwiętych

Czas powrotów. Na drogach mazowsza ruch odbywa się płynnie. 📢Apelujemy do kierowców o zdjęcie nogi z gazu, a do pieszych o korzystanie z elementów odblaskowych.

Mazowieccy policjanci są na posterunkach i dbają o Waszą bezpieczną podróż.#Pomagamyichronimy pic.twitter.com/83ZoXwQ3TV — Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) November 1, 2023

Jak zadbać o bezpieczeństwo?

Policjant zaznaczył, żeby pamiętać nie tylko o zasadach ruchu drogowego ale także o odpowiednim przygotowaniu się do podróży.

— Samochód musi być nie tylko sprawny technicznie i zatankowany ale również wyposażany w płyny, zwłaszcza w płyn do spryskiwaczy. Należy też pamiętać o odpoczynkach, jeśli jest to długa trasa. Średnio co 1,5-2 godziny należy robić krótkie, kilkuminutowe przerwy, by organizm odpoczął — przekazał.

Podkreślił, że służbę pełnią również policjanci służby kryminalnej.

— Ich zadaniem jest z jednej strony zintensyfikować działania mające na celu ograniczenie ilości włamań do mieszkań i domów, bo w tym czasie, wyjeżdżając do rodziny, zostawiamy mieszkanie puste i musimy się liczyć z możliwością włamania — wyjaśnił.

Na cmentarzach należy zachować czujność.

— Pamiętajmy także o kieszonkowcach. Lepiej nie zabierać ze sobą kosztowności czy większej gotówki. Portfel należy trzymać albo w wewnętrznej kieszeni albo, w przypadku kobiet, w zamkniętej torebce, której nie można odkładać. To jest okazja, która czyni złodzieja, a on z niej na pewno skorzysta — zaznaczył Ciarka.

— Pomimo tego, że policjanci dbają o bezpieczeństwo w tym okresie, sprawdzają stan trzeźwości kierujących, to co roku zdarza się, że zatrzymujemy we Wszystkich Świętych, nietrzeźwych bądź będących pod wpływem narkotyków kierowców. W pamięci mamy kilka wypadków, kiedy to właśnie w tym dniu pijany kierowca powodował wypadek, w którym zginął nie tylko on, ale także niewinne osoby — podkreślił.

Rok temu w okresie od 28 października do 2 listopada na drogach zginęło 31 osób, a 373 zostały ranne. Policja zatrzymała 1906 kierowców w stanie nietrzeźwym, a 376 osób przekroczyło prędkość w terenie zabudowanym.

Akcja „Znicz’” potrwa do jutra.

Czytaj też: Więcej policyjnych patroli na drogach. Wzmożone kontrole we Wszystkich Świętych