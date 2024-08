Warszawa zalana po nocnej nawałnicy. GDDKiA: nie ma już utrudnień na S8, S2 i S79 RDC 20.08.2024 16:02 Nie ma już utrudnień na S8, S2 i S79 - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Trasy były zalane przez nocną nawałnicę, która przeszła nad Polską. Wciąż usuwane są jej skutki.

Trasa S2 zalana po ulewach (autor: PAP/Leszek Szymański)

Uruchomiona została już jezdnia S8 w obu kierunkach, przejezdna jest też w obu kierunkach łącznica S2 na S79, a także łącznice S79 na węźle Marynarska - poinformowała po godzinie 15 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Wcześniej rzecznik GDDKiA Szymon Piechowiak przekazał, że nocna ulewa i tworzące się zastoiska wody spowodowały, że GDDKiA musiała zamknąć S8 pomiędzy węzłami Marymoncka i Modlińska, łącznice węzłów Warszawa Lotnisko na S2 i Marynarska na S79.

"Pozostałe odcinki dróg krajowych w woj. mazowieckim są przejezdne" - dodał.

Nawałnica w Warszawie

W nocy z poniedziałku na wtorek przez kraj przeszły nawałnice. Rzecznik Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Karol Kroć poinformował, że od godz. 7 rano liczba zgłoszeń związanych z przejściem frontu burzowego wzrosła na Mazowszu do 1700. – W samej Warszawie strażacy odnotowali ich około 1000 – podał Kroć.

W związku z deszczami w Warszawie od godz. 2 w nocy działa sztab kryzysowy. – W tej chwili trwa akcja tam, gdzie konieczne jest przede wszystkim wypompowanie wody – powiedział we wtorek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Natomiast wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski poinformował, że do godz. 15 uda się udrożnić trasę S8 zalaną w wyniku ulewnych deszczy. Dodał, że udrożnienie tras S7, S79 i S2 to kwestia kilku najbliższych godzin.

– Jesteśmy w kontakcie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w przypadku tras S7, S79, S2. Co do trasy S8, to prawdopodobnie około godziny 15:00 uda się ją udrożnić – powiedział wojewoda.

Gdzie utrudnienia?

Utrudnienia mają nie tylko kierowcy, lecz także pasażerowie komunikacji miejskiej.

Jak podaje Warszawski Transport Publiczny, zamknięty jest nie tylko tunel na ul. Cierlickiej, lecz także Trasa Toruńska na odcinku od Słowackiego do Wisłostrady.

W wyniku intensywnych opadów zalany został również tunel na stacji kolejowej w Wołominie. Zawalił się także dach w kinie na Sadybie, zalany jest też garaż.

Z kolei na Służewie przecieka wał przy ul. Rzodkiewki. Woda płynie tu tylko kilka metrów od domów, które umacniane są workami z piaskiem. Pod wodą znalazł się także parking podziemny na ulicy Faworytki.

Od samego rana warszawska policja apeluje do kierowców o pozostawienie samochodów w domu.

