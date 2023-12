Tramwajarze wyremontują w weekend torowisko na pl. Grunwaldzkim. Są zmiany w komunikacji 02.12.2023 14:24 W weekend, 2-3 grudnia, prowadzone są prace torowe na placu Grunwaldzkim oraz w ciągu al. Jana Pawła II. Wprowadzone zostają zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Tramwajarze wyremontują w weekend torowisko na pl. Grunwaldzkim (autor: Pixabay)

Dziś wyłączony z ruchu będzie odcinek tramwajowy: Plac Grunwaldzki-Popiełuszki-Metro Marymont.

Linia 17 w obu kierunkach będzie kursowała zmienioną trasą: z pętli PKP Służewiec - al. Jana Pawła II, Stawki, Andersa, Mickiewicza, pl. Wilsona, Słowackiego, Marymoncka – Winnica. Linia 73 zostanie zawieszona. Uruchomiona zostanie zastępcza linia 77 kursująca na trasie: PKP Służewiec, Marynarska, Wołoska, Rakowiecka, al. Niepodległości, Chałubińskiego, al. Jana Pawła II, rondo "Radosława", Słomińskiego, most Gdański, Jagiellońska, Ratuszowa Zoo.

Zawieszone zostało kursowanie linii 221. Natomiast linia 518 w kierunku krańca Bielańska pojedzie z Nowodworów ulicami: Słowackiego, Popiełuszki, al. Jana Pawła II, rondo "Radosława", al. Jana Pawła II, Stawki, Muranowska, Bonifraterska do krańca Bielańska. Natomiast w kierunku krańca Nowodwory: Muranowska, Stawki, al. Jana Pawła II, rondo "Radosława", al. Jana Pawła II, Popiełuszki, Słowackiego, al. Armii Krajowej.

ZTM poinformował, że zawieszone zostaje funkcjonowanie przystanków: Metro Marymont, Ks. Popiełuszki, Pl. Grunwaldzki, Ks. Boguckiego, Felińskiego, Dw. Gdański (Rydygiera).

Niedzielne wyłączenia od Ronda „Radosława”

Z kolei w niedzielę, 3 grudnia wyłączone z funkcjonowania będą odcinki tramwajowe: Rondo "Radosława" – al. Jana Pawła II – Popiełuszki – Metro Marymont oraz Rondo "Radosława" – al. Jana Pawła II – Broniewskiego – Piaski.

W tym dniu linia 17 pojedzie w obu kierunkach tak samo jak w sobotę. Zmieni się trasa linii 22 w kierunku Piaski tramwaje pojadą ulicami: Okopową, rondo "Radosława", Słomińskiego do przystanku Rondo Radosława 07 a w kierunku krańca Wiatraczna z przystanku Powązkowska 04 ulicą Okopową. Z tych samych przystanków będą odjeżdżały tramwaje linii 28.

Linia 33 w obu kierunkach pojedzie al. Jana Pawła II, rondo "Radosława", Słomińskiego, most Gdański, Jagiellońska. Wybrane kursy skrócone zostaną skierowane na trasę: W kierunku krańca Metro Młociny: al. Jana Pawła II, Stawki do przystanku Dzika 03 a w kierunku krańca Kielecka: z przystanku Dzika 04 ulicami Stawki, al. Jana Pawła II do Kieleckiej. Z przystanków Dzika 03 i 04 będą również odjeżdżać tramwaje linii 35 w kierunku Banacha i Piaski.

Uruchomiona zostanie tramwajowa linia zastępcza 72 kursująca na trasie: Metro Młociny, Nocznickiego, Wólczyńska, Broniewskiego, Piaski. Linia 73 zostanie zawieszona. Kolejna zastępcza linia tramwajowa 77 będzie kursowała na trasie: PKP Służewiec, Marynarska, Wołoska, Rakowiecka, al. Niepodległości, Chałubińskiego, al. Jana Pawła II, rondo "Radosława", Słomińskiego, most Gdański, Jagiellońska, Ratuszowa Zoo. Zastępcza linia 78 pojedzie trasą z Oś. Górczewska, Powstańców Śląskich, al. Reymonta, Broniewskiego do pętli Piaski.

Zawieszone zostanie kursowanie linii 221. Linia 518 będzie kursowała tak jak w sobotę. Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z33. W kierunku krańca Stawki: Chomiczówka 06, Conrada, al. Reymonta, Broniewskiego, al. Jana Pawła II, rondo "Radosława", al. Jana Pawła II, Stawki do przystanku Stawki 04. W kierunku krańca Chomiczówka z przystanku Stawki 04 ulicami Stawki, Okopowa, rondo "Radosława", al. Jana Pawła II, Popiełuszki, Krasińskiego, Broniewskiego, al. Reymonta, Conrada do krańca Chomiczówka 06.

ZTM poinformował o zawieszeniu funkcjonowania przystanków: Metro Marymont, Ks. Popiełuszki, Pl. Grunwaldzki, Ks. Boguckiego, Felińskiego, Dw. Gdański (Rydygiera), Rondo Radosława, Sady Żoliborskie, Włościańska, Park Olszyna, Romaszewskiego, Piaski.

Czytaj też: Utrudnienia na linii otwockiej. Tydzień z wstrzymanym ruchem w Wawrze i na Pradze Południe