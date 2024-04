Utrudnienia na Mokotowie. Część ulicy Gagarina zamknięta przez prace drogowców RDC 19.04.2024 21:01 Zmiany w ruchu na Mokotowie. Drogowcy ułożą w ten weekend asfalt na drugiej jezdni ulicy Gagarina. Kierowcy od późnego wieczora w piątek w obie strony jeżdżą po jednej części drogi. To w związku z budową linii tramwajowej, która ma być uruchomiona w połowie maja.

Ostatnie prace na Gagarina (autor: Tramwaje Warszawskie)

Coraz bliżej uruchomienia linii tramwajowej na ul. J. Gagarina. W ten weekend, 19-21 kwietnia, drogowcy ułożą ostatnią warstwę asfaltu na jezdni w kierunku Belwederskiej oraz skrzyżowaniu z Czerniakowską. Kierowcy w obie strony będą jeździli po jednej części drogi.

Roboty zaplanowano od piątku, 19 kwietnia, od godziny 22:00 do poniedziałku, 22 kwietnia, do godziny 4:00. Ruch w obu kierunkach będzie odbywał się drugą nitką. Ulice Czerska i Sielecka od strony północnej stracą połączenie z Gagarina. Będzie można do nich dojechać od strony Podchorążych. Jadący w kierunku Belwederskiej nie skręcą z Gagarina w Czerską i Iwicką na południe – w stronę Chełmskiej. Wyjazd z Czerskiej i Sieleckiej możliwy będzie w obu kierunkach, a z Iwickiej – w stronę Czerniakowskiej.

Węższa Czerniakowska

Ponownie zostanie zamknięta jezdnia ulicy Czerniakowskiej w kierunku Wilanowa. Tak jak poprzednio, przy skrzyżowaniu z Gagarina, drogowcy przełożą ruch na drugą nitkę. W każdą stronę będą tu dwa pasy do jazdy prosto, jeden do skrętu w prawo i wydzielony lewoskręt. Z alei Polski Walczącej kierowcy wyjadą w każdą stronę z trzech pasów.

Przejścia dla pieszych przez Gagarina i Czerniakowską pozostaną otwarte.

Ostatni etap asfaltowania Gagarina – pomiędzy Sielecką a Belwederską – przewidziany jest na kolejny weekend. Już w połowie maja kierowcy będą mogli pojechać ulicami Gagarina i Spacerową od Czerniakowskiej do Puławskiej w obu kierunkach, tuż obok tramwaju.

Tory na Gagarina gotowe

Wykonawca trasy do Wilanowa, która połączy się z odnogą na Gagarina, pracuje nad odcinkiem wzdłuż Goworka i Spacerowej oraz na skrzyżowaniu z Belwederską. Ułożona została już większość szyn i rozjazdy, rozwieszona jest też sieć trakcyjna. Na maj planowane jest przywrócenie ruchu drogowego w dwóch kierunkach po Spacerowej. W tym samym czasie ma zostać otwarte połączenie ulicy Chełmskiej z Jana III Sobieskiego i zamknięty wlot ulicy Dolnej. Wykonawca – Budimex – będzie mógł się zająć przebudową instalacji podziemnych pod drugą częścią skrzyżowania.

