Święto Wisły w Warszawie. Poziom wody w rzece coraz niższy. Co z rejsami?

Dzisiaj w Warszawie odbywa się Święto Wisły. Zaplanowano atrakcje na brzegu oraz na wodzie — będą warsztaty, koncerty i parada łodzi o zachodzie słońca. Na wysokości stołecznych bulwarów Wisła ma 27 centymetrów głębokości i zbliża się do rekordu sprzed sześciu lat, czyli 26 centymetrów. Ze względu na niski stan wody organizatorzy zapewniają, że mają do dyspozycji łodzie płaskodenne, które są przystosowane do rejsów w takich okolicznościach.