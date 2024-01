Przebywali nielegalnie w Polsce. Straż graniczna zatrzymała 10 cudzoziemców RDC 30.01.2024 22:11 Funkcjonariusze straży granicznej podczas rutynowych kontroli legalności pobytu zatrzymali 10 cudzoziemców, którzy nielegalnie przebywali w Polsce. Trzech z nich trafiło do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców. Kontrole przeprowadzono w Warszawie i Raszynie.

Funkcjonariusze SG zatrzymali cudzoziemców (autor: Straż Graniczna/FB)

Dziesięciu cudzoziemców nielegalnie przebywających w Polsce zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy straży granicznej podczas rutynowych kontroli legalności pobytu.

— Wśród cudzoziemców znaleźli się obywatele Egiptu, Indii, Uzbekistanu, Rosji, Tadżykistanu, Gruzji, Białorusi oraz Tunezji. Wszyscy to mężczyźni w wieku od 22 do 51 lat nie posiadający dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu w Polsce, w tym jeden z nich - Egipcjan nie miał w ogóle dokumentu tożsamości — przekazała rzeczniczka Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. Dagmara Bielec.

Dodała, że kolejny Egipcjanin nie wykonał decyzji zobowiązującej do powrotu wydanej przez komendanta PSG w Lublinie przeszło 8 lat temu. Mało tego, podczas kontroli okazał funkcjonariuszom podrobione greckie prawo jazdy.

Inny z zatrzymanych – obywatel Tunezji poza nielegalnym statusem pobytowym, przekroczył nielegalnie granicę z Niemiec do Polski.

Trzech cudzoziemców wyraziło wolę ubiegania się o ochronę międzynarodową, składając stosowny wniosek. Byli to obywatele Rosji, Białorusi i Egiptu.

— Wobec pozostałych cudzoziemców zostały wszczęte postępowania administracyjne w kierunku zobowiązania do powrotu, zakończone w większości wydaniem decyzji. W przypadku trzech mężczyzn tj. Egipcjanina, Hindusa oraz Tunezyjczyka komendant PSG w Warszawie skierował wnioski do sądu o umieszczenie ich w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców — wyjaśniła Dagmara Bielec.

