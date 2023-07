Połamane drzewa, butelki i koczujący bezdomni. Dawny ogród jordanowski zamienił się w śmietnisko Przemysław Paczkowski 03.07.2023 08:33 Połamane drzewa, szklane butelki i koczujący bezdomni – tak wygląda dawny ogród jordanowski w centrum Warszawy. Jak alarmują mieszkańcy Powiśla, park zamienił się w śmietnisko. Teren u zbiegu ulic Szarej i Rozbrat w związku z reprywatyzacją od lat zmaga się z problemami własnościowymi.

4 Dawny ogród jordanowski na Powiślu (autor: RDC)

Dawny ogród jordanowski na Powiślu do lat przypomina śmietnisko, a mieszkańcy od lat walczący o modernizację tego terenu skarżą się, że nikt nie reaguje na ich apele.

– Jesteśmy nawet gotowi dołożyć pieniądze, pomóc w odbudowie tego parku. Radzę wejść i to zobaczyć, bo to jest trudne do zrozumienia. Chodzimy i stawiamy słupy pod drzewami, żeby nie upadły – mówi pan Wiktor.

Pan Wiktor zamówił opinię biegłego w zakresie ochrony przyrody, która wykazała, że część drzew na terenie skweru stwarza zagrożenie dla przebywających osób, a sama zieleń wymaga pilnych kompleksowych prac pielęgnacyjnych.

Z kolei burmistrz Śródmieścia Aleksander Ferenc bezradnie rozkłada ręce, wskazując na toczące się postępowania w sądzie.

– W kwestii części tych działek cały czas toczą się sprawy reprywatyzacyjne, co w sposób poważny utrudnia nam działania systemowe i podejmowanie działań bardziej trwałych – mówi.

O teren zieleni przy Szarej mieszkańcy walczą już kilka lat. W 2014 roku udało się uratować to miejsce przed zabudową.

