Sprawdzą dętki, naoliwią łańcuch. Darmowe serwisy rowerowe przez tydzień w Warszawie 16.09.2023 15:18 Od najbliższej soboty przez tydzień można będzie za darmo serwisować rowery w Warszawie. Miasto organizuje Bezpłatny Serwis Rowerowy – w 7 dzielnicach przez 7 dni będą czekać specjaliści od napraw.

1 Darmowe przeglądy rowerów przez tydzień w Warszawie (autor: UM Warszawa)

Bezpłatne Serwisy Rowerowe są organizowane w związku z Europejskim Tygodniem Mobilności. Hasłem przewodnim jest "Oszczędzaj energię". A rower to korzyść nie tylko dla naszych portfeli, ale też ważny krok do neutralności klimatycznej.

– Mobilny Serwis Rowerowy organizowany w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności to nie tylko ukłon w stronę rowerzystów, ale również zachęta dla tych, którzy jeszcze nie przekonali się do wyboru tej formy dojazdu do pracy czy szkoły – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy.

Jak działa serwis?

Szybki serwis i test sprawności roweru pozwala wykryć, a następnie wyeliminować podstawowe zagrożenia takie jak niesprawne hamulce lub przerzutki. Serwisanci sprawdzają też rowery pod kątem obowiązkowego wyposażenia. Oprócz szybkich usług „na poczekaniu” można będzie też zostawić rower na bardziej zaawansowany przegląd i odebrać go za kilka godzin. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą skorzystać z usługi, ale nie mają czasu stać w kolejce. Rower można na przykład zostawić z rana i odebrać po pracy już po przeglądzie.

Zakres prac

sprawdzanie i uzupełnianie ciśnienia w ogumieniu,

kontrola stopnia zużycia łańcucha, napinanie, czyszczenie, smarowanie, wymiana (łańcuch własny użytkownika),

wymiana dętki (dętka własna użytkownika),

kontrola linek oraz pancerzy,

czyszczenie kasety,

centrowanie koła,

regulacja wysokości siodełka i/ lub kierownicy, z wyłączeniem zapieczonych elementów,

regulacja hamulców i przerzutek,

dokręcanie luzów,

sprawdzanie połączeń gwintowych,

porady w kwestii samodzielnej naprawy i konserwacji roweru w powyższym zakresie,

montaż akcesoriów rowerowych,

kontrola stopnia zużycia i wymiana klocków hamulcowych (klocki hamulcowe użytkownika),

badanie techniczne roweru.

Usługi oferowane przez Mobilny Serwis Rowerowy (MSR) są całkowicie bezpłatne. Serwis nie przyjmuje pieniędzy i nie prowadzi na miejscu sprzedaży ani usług, ani części lub akcesoriów. W przypadku gdy serwisant uzna, że rower wymaga dodatkowych prac wykraczających poza możliwości MSR, użytkownik zostanie o tym poinformowany.

Dyżury serwisowe:

16.09 (sobota) – Ursynów - przy stacji metra Kabaty, w rejonie skrzyżowania al. Komisji Edukacji Narodowej i ul. Wąwozowej, godziny: 09:00 - 19:00

17.09 (niedziela) - Praga-Północ - przy ośrodku Namysłowska, pod adresem ul. Namysłowska 8, od strony ul. Starzyńskiego, godziny: 09:00 - 19:00

18.09 (poniedziałek) – Mokotów - w rejonie skrzyżowania ulic Racławicka oraz Żwirki i Wigury, godziny: 07:00 - 18:00

19.09 (wtorek) – Praga-Południe - rondo Waszyngtona, przy Stadionie Narodowym, godziny: 07:00 - 18:00

20.09 (środa) – Bielany, „Serek Bielański” naprzeciwko wschodniego wejścia do stacji metra Słodowiec, godziny: 07:00 - 18:00

21.09 (czwartek) – Targówek - przy skrzyżowaniu ulic Kondratowicza i 20 Dywizji Piechoty WP, niedaleko zachodniego wejścia na stację metra Kondratowicza, godziny: 07:00 - 18:00

22.09 (piątek) – Śródmieście - rondo Dmowskiego, przy stacji metra Centrum, godziny: 07:00 - 18:00.

Źródło: Info pras. Autor: AA