Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań w związku z "aferą śmieciową" Adam Abramiuk 02.03.2023 11:46 W sprawie został aresztowany sekretarz miasta stołecznego Warszawy. Włodzimierz Karpiński został zatrzymany na polecenie śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach w śledztwie, w ramach którego na początku lutego służby zatrzymały Rafała Baniaka - byłego wiceministra skarbu. Zdaniem zastępcy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisława Żaryna nie wykluczone są kolejne zatrzymania.

Zatrzymanie Włodzimierza Karpińskiego (autor: PAP/Zbigniew Meissner)

Co dalej to zależy od tego co wykażą zabezpieczone dokumenty - śledztwo jest wielowątkowe - podkreśla Stanisław Żaryn.

- Przy ostatnim etapie tego śledztwa, czyli podczas zatrzymania Włodzimierza K. CBA prowadziło również szereg przeszukań i zabezpieczało dokumentację, która może rzucić nowe światło na ustalenia w tej sprawie. Na pewno nadal to śledztwo będzie potrzebowało szeregu czynności związanych chociażby z analizowaniem zabezpieczonych dokumentów - dodaje.

- Nie są wykluczone kolejne zatrzymania - mówi nam Żaryn.

- Jeżeli będą takie przesłanki, jeżeli materiał dowodowy tak wskaże, będą stawiane zarzuty nowym osobom i takie osoby będą również zatrzymywane przez CBA, ale wszystko zależy od ustaleń dodatkowych faktów, jakie uda się zgromadzić w tym śledztwie - zapowiada.

Na razie podejrzanych jest 14 osób.



Zatrzymanym zarzuca się przyjęcie wielomilionowych korzyści majątkowych przy organizacji przetargów z MPO przez warszawski ratusz.

W związku z tą sprawą na wniosek radnych PiS na piątek zwołano nadzwyczajną sesję Rady Warszawy.

