Po aresztowaniu sekretarza w stołecznym ratuszu pełna mobilizacja. Nowy podział obowiązków

Po aresztowaniu Włodzimierza Karpińskiego - sekretarza miasta stołecznego Warszawy jest nowy podział obowiązków. Większość przejął wiceprezydent Warszawy Michała Olszewskiego.

Podział obowiązków w ratuszu (autor: UM Warszawa)

- Z zakresu gospodarki odpadami i infrastruktury, nadzoru nad ZTM, biurem prawnym, informatyki zostały przydzielone do mnie jako do wiceprezydenta miasta. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego zostało teraz pod nadzorem pani prezydent Renaty Kaznowskiej. Pan prezydent Bratek będzie zajmował się Biurem Ładu Korporacyjnego i Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa. Urząd Stanu Cywilnego został przydzielony do pani prezydent Aldony Machnowskiej-Góry - wylicza wiceprezydent.

Już odbyły się spotkania z pracownikami a dyrektorzy dostali informacje, że wszystkie zadania mają być wykonywane terminowo.

Jeśli chodzi o MPO - to jak mówi wiceprezydent - nie grozi spółce zerwanie umów.

- Wszystkie te informacje dotyczą osób a nie MPO. Nie ma tutaj podstaw do twierdzenia, aby w jakikolwiek sposób naruszało to normalną pracę spółki. Zjawiska dotyczące korupcji czy dotyczące nieprawidłowości muszą się najpierw zakończyć prawomocnym wyrokiem po to żebyśmy mogli stwierdzić, czy faktycznie doszło do naruszenia prawa - argumentuje.

W piątek wieczorem na wniosek radnych PiS ma się odbyć specjalna sesja rady miasta poświęcona korupcji przy przetargach na zagospodarowanie odpadów.

