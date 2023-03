Ślisko na drogach Mazowsza. Jedna osoba poszkodowana w wypadku pod Warszawą Adam Abramiuk 07.03.2023 08:06 Jedna osoba poszkodowana w porannym wypadku pod Warszawą. Niemal jednocześnie w powiecie warszawskim-zachodnim doszło do trzech zdarzeń. W każdym powodem były trudne warunki na drodze.

Ślisko na drogach Mazowsza. Jedna osoba poszkodowana w wypadku pod Warszawą (autor: Warmińsko-mazurska policja/zdjęcie ilustracyjne)

Od wczoraj na wielu lokalnych trasach zalega śnieg i lód. Przyczyniło się to do kolizji i wypadków.

- W miejscowości Macierze samochód osobowy wpadł do rowu. W wyniku tego zdarzenia została poszkodowana jedna osoba. Została przetransportowana do szpitala. W miejscowości Szykuły doszło do kolizji dwóch pojazdów, bez osób poszkodowanych. Następnie w miejscowości Kręczki samochód dostawczy wpadł do rowu, też bez osób poszkodowanych - Relacjonuje Kazimierz Jaworski z Komendy PSP Warszawa-Zachód.



Na trasie S8 w podwarszawskich Jankach zderzyły się natomiast trzy samochody osobowe. Korek w kierunku stolicy ciągnie się przez kilka kilometrów.

Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.

Czytaj też: Kiedy wiosenna pogoda na Mazowszu? Znamy prognozy synoptyków