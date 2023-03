Kiedy wiosenna pogoda na Mazowszu? Znamy prognozy synoptyków

Najbliższe dwa tygodnie na Mazowszu bez wiosny - nic nie wskazuje na to, by ocieplenie miało nadejść przed kalendarzowym rozpoczęciem kolejnej pory roku, który wypada 21 marca. Jak informuje synoptyk IMGW, mróz, deszcz i opady słabego śniegu to nasza codzienność na ten czas.