Sala Kongresowa zostanie w końcu zmodernizowana? Radni nie wykluczają zwiększenia budżetu RDC 04.08.2023 13:29 W piątek, 28 lipca otworzono oferty w przetargu na gruntowny remont Sali Kongresowej. Poprzedni został unieważniony. Rada Warszawy zastanawia się nad możliwym zwiększeniem kwoty przeznaczonej na modernizację. — Nie wykluczam, że być może budżet będzie zwiększony do kwoty, która jest wymagana w tym przetargu — powiedział wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz.

Będzie więcej pieniędzy na remont sali kongresowej? (autor: European People's Party, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons)

Już dziewięć lat Sala Kongresowa stoi pusta. W kwietniu bieżącego roku miasto ogłosiło kolejny już przetarg na jej gruntowną przebudowę. Poprzedni przetarg został unieważniony z powodu zbyt wysokich ofert. W piątek, 28 lipca otworzono oferty w ponownym przetargu.

W 2023 roku Rada Warszawy zwiększyła budżet na tą inwestycję o 100 mln. Teraz wynosi on ponad 375 mln zł, z czego 338 mln zł. władze Pałacu Kultury zarezerwowały na remont.

Zgłosiły się te same trzy firmy co w poprzednim przetargu. Najniższą ofertę złożyła korporacja budowlana Doraco (ponad 378 mln zł.), nieco ponad 393 mln zł. zaproponowało konsorcjum Adamietz. Najdrożej remont Sali Kongresowej wyceniła firma Control Process - blisko 550 mln zł.

— Widać wyraźnie, że kwoty zaproponowane przez firmy startujące w przetargu są już zbliżone do środków, które zabezpieczyliśmy na remont Sali Kongresowej — skomentował Sławomir Potapowicz.

Większy budżet na Salę Kongresową?

Pytany o to czy Rada Warszawy zwiększy budżet zaznaczył, że będzie to tematem analizy komisji budżetowej oraz radnych.

— Poczekajmy jednak na decyzję komisji konkursowej. Być może będą prowadzone negocjacje, być może w jakiś sposób zostanie ograniczony zakres remontu, dający możliwość sfinansować go z tych środków, które są w tej chwili zabezpieczone — powiedział. — Natomiast nie wykluczam, że być może, jeśli po analizie i ostatecznym wyłonieniu wykonawcy, budżet będzie zwiększony do kwoty, która jest wymagana w tym przetargu. Natomiast dzisiaj trudno cokolwiek przesądzać — dodał.

Niedokończony remont

Sala Kongresowa została zamknięta we wrześniu 2014 r., a w 2015 rozpoczął się w niej remont. W planach było przystosowanie obiektu do wymogów przeciwpożarowych i m.in wymiana foteli. Koszt modernizacji wyceniono na ok. 45 mln zł.

Już rok później, wiosną 2016 roku firma wykonująca modernizację ogłosiła upadłość. W grudniu 2017 roku ogłoszono przetarg na nową koncepcję modernizacji sali. Koszt remontu oszacowano na ponad 100 mln zł. W sierpniu Rada Warszawy przyznała na remont 183 mln zł.

W 2022 roku anulowano przetarg na remont, ponieważ kwota zarezerwowana przez miasto była za mała. Jeśli kwoty zaproponowane przez oferentów w aktualnym przetargu zmieszczą się w budżecie, jest szansa, że nowa Sala Kongresowa mogłaby zostać otwarta w 2026 roku.

Czytaj też: Prawie pół mln zł kary za nielegalną rozbiórkę budynku w Warszawie