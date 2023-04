Jeszcze w kwietniu przetarg na przebudowę Sali Kongresowej. „Ten remont to ogromny wstyd dla władz Warszawy” Przemysław Paczkowski 07.04.2023 20:06 Przetarg na remont Sali Kongresowej jeszcze w tym miesiącu. To inwestycja, która przeciąga się od dawna. Ostatnie postępowanie zostało unieważnione z powodu zbyt wysokich ofert zgłoszonych przez wykonawców. Na zeszłej sesji Rady Miasta stołeczni radni przekazali dodatkowe 100 mln złotych na remont.

Jeszcze w kwietniu przetarg na remont Sali Kongresowej (autor: Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 PL)

- Dzięki dodatkowym funduszom uda nam się doprowadzić remont do końca - mówi prezes Pałacu Kultury i Nauki, Rafał Krzemień. - Rozpoczęliśmy przygotowanie do tego, żeby ogłosić przetarg i będzie to duży unijny przetarg, nieograniczony, wszyscy oferenci będą mogli składać oferty i de facto możemy powiedzieć, że zapraszamy znowu wszystkich, żeby poważnie podeszli do remontu Sali Kongresowej - dodaje.

- Sala Kongresowa to wizytówka Warszawy - komentuje dziennikarz Radia dla Ciebie, Roman Rogowiecki. - To jest mistrzostwo świata, ktoś chyba chce osiągnąć jakiś wynik niebywały na świecie. Rolling Stonesi byli i nie zniszczyli, a włodarze Warszawy zrobili to co jest po prostu genialne. Zniszczyli miejsce, które jest polskim Albert Hall'em, polskim Carnegie Hall. Wstyd, wstyd, wstyd - podkreśla.

W sumie na remont Sali Kongresowej po dosypaniu dodatkowych funduszy miasto przeznaczy około 370 milionów złotych. Wykonawca będzie miał 3 lata na realizację.

