Rowerowy Maj rozpoczął się w Warszawie

Rowerem, hulajnogą czy na deskorolce, byle bez spalin. Ruszył Rowerowy Maj - akcja po raz szósty zachęca do aktywnych sposobów dojazdu do szkół i przedszkoli, uczy dobrych i zdrowych nawyków dzieci, a także rodziców. Pociechy dojeżdżające o własnych siłach dostają naklejki do rowerowego dzienniczka i na wspólny klasowy plakat.