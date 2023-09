Zmiany na rondzie Sedlaczka już w najbliższych tygodniach [SPRAWDŹ] Przemysław Paczkowski 18.09.2023 18:09 Na Rondzie Sedlaczka pojawią się zmiany przywracające normalny ruch na skrzyżowaniu. Obecnie kierowcy jeżdżą w tym miejscu wahadłowo. — W najbliższych tygodniach przewidujemy przełączenie ruchu, na stronę zachodnią ronda Sedlaczka, wtedy będzie już możliwy przejazd w obydwu kierunkach — mówi rzeczniczka Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. Z kolei w październiku planowane jest otwarcie wlotu ulicy Łazienkowskiej.

5 Będą zmiany na rondzie Sedlaczka już w najbliższych tygodniach (autor: RDC)

Skrzyżowanie ulic Łazienkowskiej, Myśliwieckiej i Rozbrat to w ostatnich miesiącach zmora kierowców. Przez trwającą przebudowę wiaduktu Trasy Łazienkowskiej nad Agrykolą uczestnicy ruchu jeżdżą w tym miejscu wahadłowo.

Jak zapowiada rzeczniczka Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta Agata Choińska-Ostrowska, już wkrótce można się spodziewać zmian przywracających normalny ruch na skrzyżowaniu.

— W najbliższych tygodniach przewidujemy przełączenie ruchu, na stronę zachodnią ronda Sedlaczka, wtedy będzie już możliwy przejazd w obydwu kierunkach. Dokładny termin będzie komunikowany, jeszcze czekamy na jego ustalenie — mówi Choińska-Ostrowska.

Kiedy kolejne zmiany w ruchu drogowym?

Rzeczniczka Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta podkreśla, że kolejne zmiany nastąpią w październiku.

— Będziemy chcieli już udostępnić całe rondo, i wtedy będzie także możliwość otwarcia wlotu ulicy Łazienkowskiej, w rejonie ronda Sedlaczka. Ten wlot został zamknięty, ze względów bezpieczeństwa — dodaje Choińska-Ostrowska.

Jak dowiedziało się Radio dla Ciebie, wiadukt nad Agrykolą ma zostać oddany do użytku jeszcze w tym roku.

Co z wiaduktem nad Agrykolą?

Drugim wiaduktem Trasy Łazienkowskiej nad Agrykolą pojedziemy wcześniej. Wykonawca ma czas do marca przyszłego roku, jednak jak informuje Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta kierowcy mogą wrócić na obie jezdnie przed wskazanym terminem.

Rzeczniczka SZReMu, Agata Choińska-Ostrowska informuje, że prace są na zaawansowanym etapie.

— Wszystko wskazuje na to, że ten drugi wiadukt będzie gotowy jeszcze w tym roku. Postaramy się go jak najszybciej udostępnić do ruchu, tak aby przejazd trasą Łazienkowską usprawnić jak najszybciej — przekazuje Choińska-Ostrowska.

Na początku tego roku do użytku został oddany wiadukt północny trasy.

Źródło: RDC Autor: Przemysław Paczkowski/JD