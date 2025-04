Remont torowiska w centrum Warszawy. Zmiany w kursowaniu tramwajów i linia zastępcza RDC 12.04.2025 09:42 W weekend 12–13 kwietnia Tramwaje Warszawskie przeprowadzą prace remontowe na skrzyżowaniu al. Niepodległości i Nowowiejskiej. W związku z wymianą zwrotnic zawieszone zostanie kursowanie tramwajów linii 14 i 15, a na ulice wyjedzie autobus zastępczy Z15. Remont będzie prowadzony również nocą co może wiązać się z dodatkowym hałasem.

1 Remont torowiska w centrum Warszawy. Zmiany w kursowaniu tramwajów i linia zastępcza (autor: Fot. Wojciech Surdziel / Agencja)

Tramwaje Warszawskie zapowiadają na sobotę i niedzielę 12-13 kwietnia prace remontowe na skrzyżowaniu al. Niepodległości i Nowowiejskiej. Kursowanie tramwajów linii 14 i 15 zostanie zawieszone.

Rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz powiedział, że wymienione zostaną zwrotnice po zachodniej stronie skrzyżowania, w związku z czym tramwaje nie pojadą ul. Nowowiejską i Filtrową – na odcinku od al. Niepodległości do pl. Narutowicza.

Z powodu robót wstrzymany zostanie ruch tramwajów w ciągu Nowowiejskiej, Krzywickiego i Filtrowej między przystankami Nowowiejska i Plac Narutowicza.

Kursowanie tramwajów linii 14 i 15 zostanie zawieszone. Zmieni się kursowanie tramwajów 1 i 16 tak, aby zastąpiły one linię 15 na części jej trasy.

Z tego powodu tramwaje linii 1 we wszystkich kursach będą jeździły do pętli P+R Al. Krakowska, a tramwaje linii 16, ale tylko w wybranych kursach, pojadą ul. Mickiewicza do pętli Marymont-Potok.

Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z15. Autobusy będą jeździły między placem Narutowicza a skrzyżowaniem ul. Nowowiejskiej z al. Niepodległości – wzdłuż nieczynnego odcinka torowiska (czyli Filtrową, Krzywickiego i Nowowiejską). Zamknięte będzie przejście dla pieszych przez Nowowiejską po zachodniej stronie skrzyżowania z al. Niepodległości.

„Prace remontowe będą realizowane również w porze nocnej i mogą wiązać się z dodatkowym hałasem. Tramwaje Warszawskie przepraszają mieszkańców i pasażerów za utrudnienia„ – przekazał Urbanowicz.

Czytaj też: Dziś w Warszawie marsz z okazji 1000-lecia Królestwa Polskiego i 500 lat od Hołdu Pruskiego

Źródło: PAP Autor: RDC /AP