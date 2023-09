Remont Chmielnej droższy o milion złotych. Warszawa rozstrzygnęła przetarg Adam Abramiuk 19.09.2023 07:27 Warszawa dołoży milion złotych do remontu ulicy Chmielnej. Zakładany budżet był niewystarczający w ogłoszonym przetargu. Wybrana firma odnowi deptak za 21,6 mln zł.

5 Wizualizacja Chmielnej (autor: UM Warszawa)

Warszawski ratusz zakładał, że prace na Chmielnej będą kosztować 20,5 mln zł. Wybrano jednak wykonawcę, który podjął się zadania za 21,6 mln zł. To i tak najniższa oferta, która wpłynęła w postępowaniu - pozostałe dwie przekroczyły 30 mln zł.

To był drugi przetarg na remont Chmielnej na odcinku od pasażu Wiecha do Nowego Światu. Pierwszy został unieważniony, bo miasto musiało zmienić jego warunki. W związku z tym przesunie się rozpoczęcie prac względem zakładanego planu. Wstępnie prace miały zakończyć się do 31 maja przyszłego roku.

Remont zakłada wymianę nawierzchni na płyty granitowe, odnowienie murków, donic z zielenią i ławek. Ma ich też być więcej. Prace obejmą też wymianę latarni na ledowe. Uregulowana będzie też kwestia parkowania i wjazdu aut.

Projekt zmian na Chmielnej był przedstawiony już w 2021 roku. Swoje wątpliwości miał jednak wojewódzki konserwator zabytków. Chodziło o wysokość drzew na zabytkowym terenie. Ostatecznie miasto doszło do porozumienia z konserwatorem po zmianach w projekcie.

