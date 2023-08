Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. „Każdy znajdzie dla siebie miejsce”

W Warszawie każdy znajdzie miejsce w szkole ponadpodstawowej, choć może to nie być wymarzona placówka – tak wiceprezydent Renata Kaznowska podsumowuje rekrutację w stolicy. Jak dodała, choć nabór uzupełniający zakończył się w ubiegłym tygodniu, to cały czas widać dynamikę i tak będzie pewnie do końca wakacji.