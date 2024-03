Nowe liceum w Wesołej jest już gotowe. Wiemy, kiedy przyjdą tam pierwsi uczniowie Przemysław Paczkowski 01.03.2024 10:09 Już w kwietniu uczniowie przeniosą się do nowego liceum w Wesołej – dowiedział się dziennikarz Radia dla Ciebie Przemysław Paczkowski. Pierwsze lekcje odbędą się 1 kwietnia, na razie dla 350 uczniów. Docelowo w szkole będzie ich do 700 przy pełnym obłożeniu, a to, jak mówi burmistrz Wesołej, jest niemal pewne.

23 Nowe liceum w Wesołej (autor: RDC)

Znamy termin otwarcia nowego budynku przy Słowackiego w Wesołej, gdzie ma mieścić się CLXIII Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Niemena dla co najmniej 600 uczniów. Pierwsze lekcje odbędą się 3 kwietnia.

– Mamy już pozwolenie na użytkowanie budynku liceum. Uczniowie pierwsze lekcje w nowym budynku będą mieli w kwietniu, zaraz po świętach wielkanocnych – mówi burmistrz Wesołej Marian Mahor.

Jest to pierwsze od 20 lat budowane od nowa liceum w Warszawie. Oprócz sal dydaktycznych w budynku znajdzie się audytorium z funkcją widowiskową na 229 miejsc i stołówką. Uczniowie przeniosą się z przepełnionej placówki przy ulicy Klimatycznej.

– W kwietniu do nowego budynku przejdzie 350 uczniów, docelowo będzie to od 600 do 700 uczniów, jeśli będziemy mieli pełne obłożenie, w co nie wątpię – dodaje Mahor.

Placówka posiada wewnętrzne patio, które umożliwi uczniom odpoczynek na świeżym powietrzu. Koszt inwestycji wyniósł ponad 30 milionów złotych.

Autobus do liceum Niemena

Ponadto w planach jest również skierowanie linii autobusowej 198 na nową trasę – przy samej szkole.

– Mamy w planach objęcie okolic liceum ogólnokształcącego w Wesołej komunikacją autobusową. Wymaga to jednak przebudowy infrastruktury drogowej ulic, które do tego liceum prowadzą – mówi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert.

Jak przekazał nam urząd dzielnicy Wesoła, trwają prace przygotowawcze. Ulica Słowackiego ma zostać poszerzona i wybudowana od nowa. Obecny przystanek jest oddalony od szkoły około 600 metrów.

– Sytuacja nie jest zbyt dramatyczna, ale wydaje się, że liceum z tak ogromną liczbą uczniów w przyszłości zasługiwać będzie na specjalny transport – zauważa burmistrz.

Przebudowa drogi, jak deklaruje urząd, ma zakończyć się we wrześniu. Dopiero po tym czasie pojedzie tamtędy autobus.

