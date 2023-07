Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Ratusz apeluje do powiatów o więcej miejsc dla uczniów Przemysław Paczkowski 06.07.2023 19:51 W podwarszawskich liceach i technikach jest za mało miejsc dla nowych uczniów. Zdaniem stołecznego ratusza taka sytuacja powoduje dodatkową kumulację chętnych do warszawskich szkół średnich. – Mam nadzieję, że przyjdzie jeszcze refleksja – mówi wiceprezydent Renata Kaznowska.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Warszawie 2023/2024 (autor: UM Warszawa)

Blisko 35 tysięcy uczniów wzięło udział w tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. To o prawie 5 tysięcy więcej niż przygotowanych miejsc na rok szkolny 2023/2024.

– Są powiaty, które na 4800 uczniów przygotowały 1200 miejsc. Mam nadzieję, że przyjdzie jeszcze refleksja. Ja o to prosiła, wysyłałam do burmistrzów korespondencję, aby brali pod uwagę tę sytuację i otwierali u siebie więcej oddziałów – mówi wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Tak jest np. w powiecie wołomińskim, gdzie na 4020 uczniów lokalne władze przygotowały 1816 miejsc.

Rzecznik powiatu wołomińskiego Karol Szyszko odpowiada, że od roku 2018 w tamtejszych szkołach ponadpodstawowych stworzono 560 dodatkowych miejsc.

– My już wyszliśmy naprzeciw tym oczekiwaniom i zwiększyliśmy miejsca o tyle, o ile mogliśmy, czyli o 114 w ostatnich tygodniach w ramach bieżącego naboru. Część uczniów w międzyczasie dostaje się do kilku placówek i ostatecznie wybiera inną. Na pewno będziemy to na bieżąco monitorowani i pozostaniemy elastyczni – zapewnia Szyszko.

Jak z kolei przekonuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty, tegoroczna rekrutacja w regionie powinna przebiec bez problemów i każdy uczeń znajdzie miejsce w szkole ponadpodstawowej.

