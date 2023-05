„Najtrudniejsza rekrutacja” do szkół średnich. Zadecydują ułamki punktów RDC 22.05.2023 09:56 O przyjęciach do szkół ponadpodstawowych mogą zadecydować ułamki punktów. To kolejny rok, w którym szkoły podstawowe kończą uczniowie z „górki” oświatowej. Wojewoda mazowiecki zapowiedział, że wystosuje do władz Warszawy pismo z pytaniem, czy i ile szkół zbudowano w związku z brakami w oświatowej infrastrukturze.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Warszawie (autor: UM Warszawa)

Ratusz spodziewa się nawet 35 tys. chętnych do pierwszych klas stołecznych szkół średnich. Tymczasem tegoroczni maturzyści zwolnią tylko 16,5 tys. miejsc.

– Najbliższy rok szkolny będzie najcięższy w ponad 30-letnim okresie, kiedy samorządy są organami prowadzącymi dla szkół – ;powiedziała wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Kumulacja roczników do szkół średnich

W tym roku doszło do kumulacji roczników. We wrześniu 2023 roku do szkół ponadpodstawowych pójdą uczniowie z rocznika 2008, którzy jako sześciolatkowie zostali „cofnięci” ;do przedszkoli.

– Zazwyczaj mamy w roczniku w szkołach średnich 18–19 tys. uczniów, a w najbliższym roku szkolnym będzie ich ponad 30 tys. – zapowiedziała Kaznowska.

W efekcie, jak podkreśla wiceprezydent, w szkołach średnich będzie pięć roczników: z podstawówek, z gimnazjów, cofniętych do przedszkoli sześciolatków i tych, którzy cofnięci nie zostali. Teraz wszyscy spotkają się na zatłoczonych korytarzach.

Konflikt w Batorym

Efektem tej sytuacji jest konflikt w stołecznym liceum Batorego, jednej z najbardziej renomowanych szkół średnich w kraju, gdzie rodzice nie zgodzili się na uruchomienie dodatkowych klas pierwszych. Wystosowali protest w tej sprawie.

– Pani prezydent Kaznowska uznała, że w tej szkole sytuacja rzeczywiście jest trudna – powiedziała rzeczniczka ratusza Monika Beuth. Po kilku spotkaniach z władzami miasta ustalono, że nowych oddziałów będzie mniej, ale część zajęć ma się odbywać w salach pobliskiego ośrodka kultury.

– Władze dzielnicy zostały też zobowiązane, by jak najszybciej wyremontować obecnie zamkniętą zabytkową bramę, co usprawni komunikację na terenie placówki – dodała.

Co z budynkiem przy Kieleckiej?

Miasto wystąpiło do wojewody mazowieckiego o przekazanie budynku po rosyjskiej szkole przy ul. Kieleckiej, by „służył młodym warszawiakom”. Wojewoda uważa jednak, że decyzja o tym, co należy zrobić z tym budynkiem, powinna być podjęta wspólnie przez niego i wojewodę.

– To zadziwiające, że jedyny ratunek dla oświaty w mieście prezydent Trzaskowski widzi w poradzieckim mieniu – powiedział w środę wojewoda. Zapowiedział, że skieruje do ratusza pytanie o to, czy i ile szkół zbudowano w związku z brakami w oświatowej infrastrukturze.

Rekrutacja do publicznych szkół ponadpodstawowych w Warszawie i na Mazowszu rozpoczęła się 15 maja. Dopiero 27 lipca będą znane ostateczne wyniki. Szkoły nie ukrywają, że o przyjęciu będą decydować ułamki punktów.

