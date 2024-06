Jaka przyszłość dla Osiedla Przyjaźń? D. Wieczorek: chcemy jego rozwoju dla wszystkich uczelni Adrian Pieczka 10.06.2024 10:13 Studenckie Osiedle Przyjaźń - dla wszystkich warszawskich uczelni. Taką propozycję ma Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zapytaliśmy resort o to, jaka przyszłość czeka osiedle zabytkowych domków na Bemowie i ich mieszkańców. Pod koniec kwietnia obawiali się eksmisji w związku z zakończeniem dzierżawy przez Akademię Pedagogiki Specjalnej.

Osiedle Przyjaźń na warszawskim Bemowie (autor: RDC)

Jak informowaliśmy w Radiu dla Ciebie - pod koniec kwietnia pojawiły się problemy dla osób mieszkających na Osiedlu Przyjaźń, w związku z zakończeniem dzierżawy od miasta przez Akademię Pedagogiki Specjalnej. To w większości studenci, także innych uczelni, ale też osoby prywatne, m.in. pracownicy administracji osiedla. Po rozmowach z warszawskim ratuszem, który jest właścicielem terenu, udało się dojść do porozumienia. Po interwencji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - ostatecznie studenci mogli zostali na miejscu co końca ich nauki.

Minister Dariusz Wieczorek proponuje teraz rozwój Osiedla Przyjaźń.

- W przyszłym tygodniu planowane jest spotkanie z władzami miasta i rektorami uczelni. Chciałbym namówić warszawskie uczelnie, żeby to było miejsce czy ośrodek, z którego akademików będą korzystały wszystkie uczelnie, po to, żeby dać studentom godne warunki mieszkania i nauki - podkreślił.

To będzie się jednak wiązało z kosztami.

Ministerstwo szykuje teraz rozwiązanie, które pozwoli zapewnić środki finansowe na rozwój studenckiego osiedla.

Osiedle Przyjaźń – historia

Osiedle Przyjaźń znajduje się na Bemowie i jest położone między ulicami: Górczewską, Powstańców Śląskich, Jana Olbrachta oraz linią kolejową. Powstało w 1952 roku jako barakowe osiedle „Przyjaźni Polsko–Radzieckiej” dla kilku tysięcy radzieckich budowniczych Pałacu Kultury i Nauki. W szczytowym okresie budowy Pałacu na osiedlu mieszkało 4,5 tys. osób. Po zakończeniu budowy w maju 1955 roku osiedle zostało przekazane przez władze miasta Ministerstwu Szkolnictwa Wyższego z przeznaczeniem na domy studenckie dla warszawskich uczelni. We wrześniu zamieszkało tam ok. 3 tys. studentów, a także pracownicy naukowi. Osiedlu nadano wtedy nazwę „Przyjaźń”. Współcześnie dawne osiedle budowniczych Pałacu Kultury i Nauki składa się z dwóch części: budynki wielorodzinne pełnią funkcje domów studenckich, a w domkach jednorodzinnych mieszkają pracownicy naukowi lub ich potomkowie. Jest własnością Skarbu Państwa.

Czytaj też: Biblioteka w metrze tuż-tuż. Otwarcie metroteki po wakacjach