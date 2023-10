Wybuch w kanale na Annopolu. Sprawą zajęła się prokuratura RDC 30.10.2023 13:31 Prokuratura zajęła się sprawą wybuchu gazu w kanale na Annopolu, w którym ranne zostały trzy osoby. — Śledztwo będzie prowadzone w kierunku sprowadzenia zdarzenia, które zagrażało życiu lub zdrowiu wielu osób, albo mieniu w wielkich rozmiarach — poinformowała w poniedziałek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Katarzyna Skrzeczkowska.

Prokuratura zajęła się sprawą wybuchu na Annopolu (autor: gov.pl)

Sprawą wybuchu, do którego doszło w czwartek przy ulicy Annopol 4 podczas budowy zajezdni tramwajowej, zajęła się prokuratura. Jak informowali, strażacy do eksplozji doszło podczas prac spawalniczych w jednym z kanałów. Jej siła była tak silna, że wyrwała pokrywy studzienek kanalizacyjnych.

– Doszło do tego w przepompowni ścieków przy ulicy Annopol 4 – potwierdza rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz.

Poszkodowane zostały trzy osoby, którymi zajęli się medycy. Wszyscy trafili do szpitala.

– Trzy osoby trafiły do szpitala. Jedna z tych osób jest w stanie ciężki, ponieważ doszło do poparzenia dróg oddechowych. To są pracownicy firmy, która pracowała na zlecenie Tramwajów Warszawskich przy budowie zajezdni Annopol – podaje Dutkiewicz.

W akcji brało udział 16 zastępów straży pożarnej. Na miejscu były również inne służby – pogotowie gazowe, MPWiK i policja.

Sprawa w prokuraturze

Sprawą wybuchu zajęła się prokuratura. Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Katarzyna Skrzeczkowska, śledztwo będzie prowadzone w kierunku sprowadzenia zdarzenia.

— Śledztwo będzie prowadzone w kierunku sprowadzenia zdarzenia, które zagrażało życiu lub zdrowiu wielu osób, albo mieniu w wielkich rozmiarach —przekazała Skrzeczkowska.

Dodała, że aby ustalić przyczynę wybuchu śledczy zabezpieczają materiał dowodowy i będą przesłuchiwać osoby, które brały udział w tym zdarzeniu. To robotnicy, którzy w tym miejscu przeprowadzali remont.

