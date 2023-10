Zawalił się budynek we Włochach. Co z mieszkańcami domu przy Kurzawskiej? Cyryl Skiba 30.10.2023 07:42 Zawalony budynek w warszawskich Włochach. Nad ranem runęła część drewnianego domu przy ulicy Kurzawskiej 12 - to osiedle Załuski. Na miejscu jest inspektor nadzoru budowlanego, który zadecyduje, czy lokatorzy będą mogli zostać w drugiej części domu.

Straż Pożarna (autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie/zdjęcie ilustracyjne)

Zawalił się budynek przy ulicy Kurzajewskiej w warszawskich Włochach. Straż pożarna dostała wezwanie po godzinie 4:00. Jak relacjonuje Bogdan Smoter ze stołecznej komendy straży, cześć która się zawaliła na szczęście nie była przez nikogo zamieszkana.

- Budynek generalnie murowany, natomiast stropy drewniane. I ta część, która była przed wejściem do budynku, czyli cały ten ganek po prostu zawalił się. Na miejscu są inspektor nadzoru budowlanego oraz pani z miasta. To zależy od decyzji nadzoru budowlanego, czy lokatorzy tego budynku, tylko z drugiej części, zostają w tym budynku czy nie. Natomiast brak osób poszkodowanych - mówi.



Na miejscu pracowało sześć zastępów straży pożarnej i dwie grupy operacyjne - wszyscy wrócili już do koszar.

Czytaj też: „Ogień już się nie rozprzestrzenia”. Dogaszono pustostan we Włochach