Próbowali ukraść auto na oczach policjantów. Para zatrzymana na stołecznej Woli

Podczas wieczornego patrolu wolscy policjanci zatrzymali kobietę i mężczyznę, którzy chcieli ukraść samochód. Mężczyzna dłubał przy drzwiach auta, a kobieta stała na czatach. On trafił na 3 miesiące do aresztu, jego wspólniczka musi meldować się na komisariacie. Grozi im do 10 lat więzienia.