Były poseł PiS Paweł Lisiecki został nowym burmistrzem Pragi Północ RDC 06.01.2024 17:53 Radni Pragi-Północ wybrali nowego burmistrza. Został nim Paweł Lisiecki, były poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dotychczasowy burmistrz Jacek Jeżewski zrezygnował ze względów osobistych.

Paweł Lisiecki nowym burmistrzem Pragi Północ (autor: UD Praga Północ)

Nowym burmistrzem Pragi Północ w Warszawie został były poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Lisiecki.

– Myślę, że to jest bardzo dobry wybór. Paweł Lisiecki jest znany na Pradze Północ, od lat jest z nią związany, więc jak najbardziej sprawdzi się na tym stanowisku – ocenił radny PiS Ernest Kobyliński.

– Był już burmistrzem, więc wie, co to za praca i wie, co to za dzielnica. Myślę, że skorzystają na tym i mieszkańcy i lokalne Prawo i Sprawiedliwość. To dobry wybór dla wszystkich – podsumował Kobyliński.

Piątkowa sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ trwało długo i zakończyła się po północy. Obrady przedłużyły się, bo radny Grzegorz Walkiewicz przez trzy godziny zadawał pytania ustępującemu burmistrzowi.

Po formalnym przegłosowaniu dymisji Jeżewskiego z sali obrad wyszli radni Koalicji Obywatelskiej. Pozostali na sali radni PiS i Kocham Pragę wybrali na stanowisko burmistrza Pawła Lisieckiego. Na swoich stanowiskach pozostali zastępcy – Dariusz Kacprzak i Jacek Wachowicz (obaj z Kocham Pragę).

Wybrany na burmistrza były poseł Paweł Lisiecki nie dostał się w ostatnich wyborach do Sejmu. Był już burmistrzem na Pradze Północ w latach 2014–16.

Czytaj też: Stacja PKP Warszawa Grochów otwarta, ale wciąż w budowie. „Wygląda nijak”