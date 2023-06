Praca dla młodych w sezonie wakacyjnym. Ile może zarobić student? Adrian Pieczka 27.06.2023 14:06 Głównie oferty w gastronomii. Wakacyjna praca czeka na młodych w Warszawie. Sprawdziliśmy, ile w stolicy może zarobić student. Z wakacyjnym dorabianiem trzeba jednak uważać, aby nie stracić swoich świadczeń - przestrzega Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Praca sezonowa na okres wakacyjny czeka na studentów w Warszawie. Kelner, barman czy pomoc kuchenna — te oferty w stolicy nie znikają z listy ogłoszeń o pracę.

Tuż po zakończeniu roku szkolnego i akademickiego wielu uczniów i studentów będzie szukało wakacyjnego zatrudnienia. Menadżerka jednej ze stołecznych restauracji Paulina Synoracka, podkreśla, że dla nich gastronomia jest zawsze otwarta.

— Jeżeli chodzi o kelnerki, to u nas jest stawka 20 zł na godzinę plus napiwki. Pomoc kuchenna 25 zł, kucharz 30 zł. Praca jest przyjemna. Jeżeli chodzi o ludzi, którzy lubią kontakt z innymi ludźmi, to na pewno ta praca sprawiałaby im przyjemność — tłumaczy Synoracka.

Gdzie szukać pracy sezonowej?

Pomocne w znalezieniu pracy dla studenta mogą być Akademickie Biura Karier posiadające szeroką ofertę na sezon dla swoich uczniów. W stołecznym Urzędzie Pracy czeka 513 ofert. Są to jednak głównie miejsca, które szukają pracownika na stałe.

Z wakacyjnym dorabianiem trzeba uważać, aby nie stracić swoich świadczeń.

Zasady pracy podczas pobierania renty

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o zasadach pracy młodych osób, które pobierają rentę rodzinną z ZUS-u. Sprawę komentuje Wojciech Ściwiarski regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

— Na zmniejszenie lub zawieszenie renty rodzinnej ma wpływ przede wszystkim przychód z tytułu zatrudnienia albo innej działalności, która podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Na przykład z umowy o pracę, umowy zlecenia czy też umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą — mówi Ściwiarski.

Jest jednak wyjątek, o którym należy pamiętać.

— Wyjątek stanowi umowa zlecenie, zawarta z uczniem lub studentem do 26 roku życia, która nie rodzi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne — dodaje Ściwiarski.

Od 1 czerwca uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS-u, mogą więcej dorobić do swojego świadczenia. Zmieniły się kwoty graniczne przychodu, które będą obowiązywać do 31 sierpnia.

Górna granica bezpiecznego dorabiania to 4987 zł brutto (70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

