Nabrzeża Portu Czerniakowskiego już połączone. Latem otwarcie przeprawy RDC 03.03.2025 21:14 Otwarcie nowego mostu na Wiśle w Warszawie zaplanowane na sierpień. Chodzi o przeprawę spinającą nabrzeża Portu Czerniakowskiego. Stołeczny ratusz poinformował, że po ośmiu miesiącach prac jest już kluczowe połączenie konstrukcji. Usprawni ona transport jednostek pływających oraz ułatwi poruszanie się po stołecznym porcie.

Przeprawa Port Czerniakowski (autor: UM Warszawa)

Po ośmiu miesiącach prac jest już kluczowe połączenie konstrukcji spinającej nabrzeża Portu Czerniakowskiego. Otwarcie przeprawy planowane jest na sierpień bieżącego roku, usprawni ona transport jednostek pływających oraz ułatwi poruszanie się po stołecznym porcie.

Nowy łącznik jest odtworzeniem drewnianej tymczasowej konstrukcji, która została zdemontowana. Trwająca budowa mostu nad kanałem portowym wraz z drogą dojazdową do obsługi zachodniego nabrzeża Portu Czerniakowskiego będzie dużym ułatwieniem dla rowerzystów i użytkowników portu, który nie tylko w sezonie letnim, tętni życiem sportowo rekreacyjnym.

– Most będzie dostępny dla wszystkich – pieszych, rowerzystów i osób z niepełnosprawnością ruchową. Umożliwi powiązanie ścieżki rowerowej mostu Łazienkowskiego ze ścieżkami na ul. Solec, Czerniakowskiej i Łazienkowskiej. Za sprawą nowego mostu, dynamicznie rozwijająca się stołeczna żegluga pasażerska oraz oferta sportowa i rekreacyjna Dzielnicy Wisła stanie się jeszcze bardziej dostępna. Szybko i bez zbędnych trudności będzie można dostać się z Sauny Wisła na zajęcia tenisowe, wioślarskie, siatkówki plażowej czy bogatej oferty Przystani Warszawa – mówi Magdalena Młochowska, dyrektorka koordynatorka ds. zielonej Warszawy.

Nowy most na Wiśle

Nowy most zlokalizowany jest na 511 km lewego brzegu warszawskiego odcinka Wisły. Port Czerniakowski jest głównym portem stolicy, wejście znajduje się przy Płycie Desantu i prowadzi kanałem portowym w kierunku południowym od nurtu Wisły przez bramę, która jest zabezpieczeniem powodziowym dla Śródmieścia. Dalej pod mostem Łazienkowskim do tzw. patelni (szeroka część kanału) zakończonej biofiltrem, przez który do basenu portowego wpadają wody kanałów Piaseczyńskiego i Głównego.

Ma długość 60 metrów i szerokość 8,2 metra, jest konstrukcją stalową z żelbetową płytą zespalającą. Obiekt został posadowiony na wielkośrednicowych palach wierconych. Elementy konstrukcji stalowej zostały wykonane w Hucie Pokój. Ostatnie elementy konstrukcji stalowej łączące brzegi mające długość 23,2 m i ciężar 30 ton najpierw zostały „przymierzone”, a następnie zamontowane. Prace te były możliwe dzięki użyciu jednego z największych istniejących dźwigów o nośności 500 ton.

Historia i przyszłość

Do 2008 roku w Porcie znajdował się jedyny funkcjonujący w Warszawie most drewniany, został zamknięty ze względu na groźbę zawalenia. Most powstał podczas ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy 2 Warszawskiej Brygady Saperów w Kazuniu, wiosną 1980 r. Budowa trwała trzy tygodnie, miał to być obiekt tymczasowy. W efekcie solidna konstrukcja przetrwała 28 lat i korzystali z niej członkowie Harcerskiego Ośrodka Wodnego, spacerowicze i rowerzyści. Most stanowił również unikatową atrakcję turystyczną, gdyż sam port w godzinach nocnych to niezwykle urokliwe i malownicze miejsce. Obecnie Port Czerniakowski w Dzielnicy Wisła cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców i turystów – można tu uprawiać sporty wodne, spacerować wśród zieleni czy odwiedzić Przystań Warszawa. Dlatego, by ułatwić mieszkańcom poruszanie się po porcie, w miejscu drewnianego mostka – od nabrzeża od ul. Czerniakowskiej do ul. Zaruskiego powstanie nowoczesna przeprawa. Oprócz niej powstanie droga dojazdowa do basenu portowego na zachodnim nabrzeżu. Zmodernizowana zostanie też infrastruktura, która poprawi funkcjonowanie portu. Wyremontowane zostaną schody na skarpie na wschodnim nabrzeżu kanału poprawiające dostępność pomostu pływającego i nowopowstałych pomostów żeglugowych i wioślarsko-kajakarskich.

Pamiątka dla przyszłych pokoleń

W marcu, po zakończeniu prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji mostu nastąpi pamiątkowe umieszczenie Wiślanej Kapsuły Czasu. W pamiątkowej kapsule umieszczone zostaną pamiątkowe artefakty naszych czasów związane z Warszawą i Wisłą.

– Liczymy na to, że w przyszłości kapsułę odkryją osoby, dla których pamiątki będą stanowiły wartość historyczną. Umieszczone w niej przedmioty i list opisują okoliczności, w jakich powstawał most oraz emocje towarzyszące jego budowie. Nie zabraknie w nim również opowieści o Dzielnicy Wisła, którą na co dzień współtworzymy wraz z mieszkańcami. Niewątpliwie będzie to materialne dziedzictwo, które ucieszy przyszłe pokolenia antropologów kultury i miłośników Wisły – mówi Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. Wisły.

Czytaj też: Kino, sala widowiskowa i studio nagrań. Ursus będzie miał nowe centrum kultury