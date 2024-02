Jechał pod prąd DK 7 i spowodował wypadek. Pięć osób trafiło do szpitali

Policja i prokuratura wyjaśniają dokładny przebieg niedzielnego zdarzenia, do którego doszło przed godziną 19:00 na wysokości Sękocina Nowego w powiecie pruszkowskim. Mężczyzna, który jechał pod prąd krajową „siódemką”, doprowadził do czołowego zderzenia. Pięć osób trafiło do szpitali.