Tonął w Wiśle niedaleko Poniatówki. Mężczyznę „wyłapały” kamery monitoringu Cyryl Skiba 02.08.2024 08:52 Tonącą w Wiśle mężczyzna został uratowany przez policyjnych wodniaków po tym, jak topielca zauważyli operatorzy Stołecznego Centrum Monitoringu. – Pamiętajmy, że woda to ogromny żywioł, który co roku w okresie letnim zbiera śmiertelne żniwo – przestrzega Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

Policja rzeczna (autor: Polska Policja)

O mały włosy od tragedii – warszawska policja uratowała z Wisły tonącego mężczyznę. Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 14:00 w rejonie plaży Poniatówka.

Potrzebującego zauważyli w kamerach operatorzy Stołecznego Centrum Monitoringu.

– Patrol motorowodny bezzwłocznie udał się na miejsce zdarzenia i po chwili podjął z wody skrajnie wyczerpaną osobę. Dzięki szybkiej i profesjonalnej akcji ratunkowej policyjni wodniacy wyciągnęli na pokład łodzi służbowej mężczyznę znajdującego się w nurcie rzeki oraz udzielili jej pomocy przedmedycznej – informuje Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

Policja przypomina o absolutnym zakazie kąpieli w Wiśle.

– Pamiętajmy, że woda to ogromny żywioł, który co roku w okresie letnim zbiera śmiertelne żniwo. Każde takie zdarzenie to ogromne cierpienie rodzin nad stratą bliskich osób, dlatego wchodząc do wody, pamiętajmy o tym, by zachować zdrowy rozsądek i rozwagę – przypomina Adamus.

Od początku wakacji, od 22 czerwca na Mazowszu utonęło 15 osób. W całym kraju było ich 116.

Czytaj też: Strefa Czystego Transportu w stolicy. Bilans pouczeń po miesiącu od jej wprowadzenia