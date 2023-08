Zmiany w rozkładach SKM i KM. Pierwsze już od dzisiaj. Pociągi nie pojadą przez Centrum 20.08.2023 09:23 Kolejarze będą prowadzili prace torowe w newralgicznych miejscach Warszawskiego Węzła Kolejowego. Od niedzieli, 20 sierpnia, nastąpią zmiany w kursowaniu pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej wszystkich linii. Zmiany dotyczyć będą także pociągów Kolei Mazowieckich.

Zmiany w rozkładach na kolei podmiejskiej (autor: SKM/Facebook)

Powodem zmian w rozkładach są prace prowadzone przez PKP PLK - wyłączone są tory między Warszawą Centralną a Zachodnią. W związku z tym ograniczone będzie kursowanie linii podmiejskich.

Pierwsze zmiany będą S3 bo już od dzisiaj.

- Wybrane pociągi tej linii będą jeździły w skróconej relacji do i z przystanku Warszawa Powązki lub stacji Warszawa Gdańska, natomiast jedna z popołudniowych par pociągów pojedzie wyłącznie na odcinku Warszawa-Lotnisko Chopina i Warszawa-Rakowiec - mówi Karol Adamaszek z SKM.

Od poniedziałku zaczną obowiązywać kolejne zmiany.

- To m.in. podzielenie linii S1 Pruszków-Otwock na dwie odrębne - mówi Adamaszek. - Pojedzie w skróconej relacji Pruszków-Warszawa Zachodnia, a linia S10 Otwock-Warszawa Wschodnia lub Centralna - dodaje.

Cały czas zawieszone będą pociągi S2 na linii do Sulejówka.

- Za to od poniedziałku pociągi S20 pojadą w skróconej relacji na odcinku Warszawa-Stadion - Warszawa-Rembertów. Będzie za to komunikacja zastępcza, autobusowa ze stacji w Rembertowie do Sulejówka-Miłosny - wyjaśnia rzecznik SKM.

Utrudnienia także na linii S4 między Zegrzem a Piasecznem. Tutaj także będzie podział na dwie osobne.

- Pociągi S4 będą kursowały wyłącznie w skróconej relacji Warszawa Gdańska - Zegrze Południowe, a pociągi S40 pojadą ze stacji Piaseczno - Warszawa Główna, ale z zastrzeżeniem, że będą też jeździły w dni wolne od pracy - dodaje.

W związku z prowadzonymi pracami ograniczenia też na liniach Kolei Mazowieckich.

Zmiany w KM

- Od rana od poniedziałku będą duże zmiany w rozkładach - zapowiada rzeczniczka Kolei Mazowieckich, Donata Nowakowska. - Najważniejsze będą dotyczyć linii R1 Warszawa-Skierniewice, R3 Warszawa-Łowicz, R8 Warszawa-Radom i R9 Warszawa-Działdowo. Część pociągów zostanie odwołana, a wybrane będą jeździły w relacji skróconej lub ze zmienionym rozkładem jazdy - tłumaczy.

Jeszcze jedna zmiana wieczorem w poniedziałek.

- Od godziny 21:30 do dnia 2 września na odcinku Sochaczew-Bednary PKP PLK rozpocznie prace związane z przebudową przejazdu kolejowo drogowego. Ruch na tym odcinku będzie prowadzony jednotorowo. Za część połączeń będzie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa, a część pociągów odjedzie w zmienionych godzinach - dodaje Nowakowska.

Szczegółowe informacje o zmianach w rozkładach na stronach internetowych Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej.

