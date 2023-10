Piekarnia Rajcherta w rękach dzielnicy. O jej funkcji zadecydują mieszkańcy RDC 17.10.2023 22:24 Przez wiele lat stała pusta i niszczała, teraz skorzystają z niej mieszkańcy Pragi Południe. Zabytkowa piekarnia Rajcherta przy ul. Grochowskiej przejęta przez dzielnicę. Budynek chciał nabyć prywatny inwestor, ale urząd skorzystał z prawa pierwokupu.

Piekarnia Rajcherta (autor: RDC)

Piekarnia Rajcherta na Pradze Południe w rękach dzielnicy. Urząd skorzystał z prawa pierwokupu i przejął budynek.

- Nie byliśmy przygotowani na taką inwestycje, ale mimo to udało się - mówi Michał Szweycer z urzędu dzielnicy Pragi Południe. - Mimo że ta sytuacja troszkę nas zaskoczyła, nie byliśmy przygotowani, nie mieliśmy tego w planach ani budżetowych, ani inwestycyjnych, to burmistrz Tomasz Kucharski podjął decyzję, żeby skorzystać z tego prawa. Wystąpiliśmy do ratusza o zabezpieczenie środków. To było około 5 mln zł na zakup. I z tego prawa pierwokupu skorzystaliśmy - tłumaczy.





- O tym, jak zmieni się piekarnia, zadecydują mieszkańcy - dodaje Szweycer. - Chcemy ten budynek wyremontować i przeznaczyć na cele społeczno-kulturalne, żeby służył lokalnej społeczności. Jakie to będą cele, jaka to dokładnie będzie funkcja, to jeszcze ustalimy, ale na pewno w tych decyzjach będzie uczestniczyła lokalna społeczność, którą będziemy chcieli zaprosić do konsultacji i współdecydowania - wskazuje.



Piekarnia Rajcherta to jeden z najważniejszych poprzemysłowych zabytków Grochowa. Budynek został wybudowany w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Czytaj też: Most pieszo-rowerowy połączył brzegi Wisły. Wiosną koniec prac