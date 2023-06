Piaskownica na Białołęce wyłączona z użytku. Przejęły ją dziki Adrian Pieczka 27.06.2023 06:17 Piaskownica nie dla dzieci - z wyjątkiem warchlaków. Mieszkańcy Białołęki mierzą się z problemem dzików. Rada Osiedla Nowodwory odgrodziła piaskownice przy Ciołkosza w Warszawie po informacjach od mieszkańców o notorycznym przebywaniu tam dzików. Obawiali się, że dzieci mogą zarazić się chorobami, które przenoszą zwierzęta.

1 Piaskownica przy Ciołkosza wyłączona z użytku przez dziki (autor: RDC)

Piaskownica na osiedlu przy Ciołkosza na warszawskiej Białołęce wyłączona z użytku przez notoryczne pojawianie się tam dzików. Została odgrodzona taśmami ze względu na obawy, że dzieci mogą zarazić się chorobami przenoszonymi przez zwierzęta.

Jak mówią mieszkańcy, od jakiegoś czasu widok dzika na osiedlu to nieodłączny element wieczornego spaceru.

- Piaskownica zostanie odgrodzona - informuje administrator osiedla Adam Kalinowski. - Jak tylko dostanę informację, że już dotarło do tego sklepu, przywożą mi transportem i będziemy montować we własnym zakresie. Myślę, że jest to realne, żeby to zrobić nawet do końca tygodnia - wyjaśnia.



Płot z metalowej kratownicy wysoki na 123 centymetry odgrodzi piaskownicę, a w przyszłym tygodniu wymieniony zostanie w niej piasek.

Źródło: RDC Autor: Adrian Pieczka/PL